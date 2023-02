Stationnement à étages : la juge Sandra Bilodeau rendra une décision d’ici le 17 mars

La juge Sandra Bilodeau, de la Commission municipale du Québec (CMQ), a pris en délibéré le dossier. Elle a jusqu’au 17 mars pour déterminer la légalité du changement de zonage effectué par la Ville.

C’est dans les locaux de la Cour municipale de Saguenay que les deux parties ont été entendues par la juge.

Marie-Christine Tremblay s'est présentée devant la Commission des affaires municipales à titre de responsable de l'urbanisme à la Ville de Saguenay. Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

Marie-Christine Tremblay, cheffe de division de l’urbanisme à Saguenay, a livré le dernier témoignage des audiences.

« Les citoyens qui s'opposent au stationnement de trois étages, comme proposé par le CIUSSS à l'hôpital de Chicoutimi, plaident que le deuxième changement de zonage adopté par la ville est illégal puisqu'il enfreint le schéma d'aménagement et le plan d'urbanisme de Saguenay. C'est faux. » — Une citation de Marie-Christine Tremblay, cheffe de division de l’urbanisme à Saguenay

L'avocat Yves Laperrière ainsi que des citoyens discutent avant l'audience devant la Commission municipale du Québec. Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

Dans sa plaidoirie, l'avocat des citoyens, Me Yves Laperrière, a réitéré que le règlement qui permet la construction d'un stationnement de trois étages derrière l'hôpital de Chicoutimi ne respecte pas le schéma d'aménagement et le plan d'urbanisme de Saguenay. Ces documents, soutient-il, parlent d'un parc de l'hôpital et d'un parc de prestige qui correspondent selon lui à la zone verte située entre la chaufferie de l'hôpital et l'actuel belvédère Jacques-Cartier. Yves Laperrière souligne que les documents parlent d'assurer un corridor de prestige à partir de la rue Jacques-Cartier et de mettre en valeur la vue sur le Saguenay et son Fjord.

« Il n'existe pas de parc de prestige ni de parc d'hôpital. Ça n'existe pas. » — Une citation de Me Mélanie St-Onge, l'avocate de la Ville de Saguenay dans le dossier

L’avocate de la Ville, Me Mélanie St-Onge, rappelle que le développement du Quartier du savoir est tout aussi important que celui des parcs dans ces développements. Elle ajoute que le CIUSSS a démontré que le futur stationnement de trois étages se fond dans son environnement et ne bloque pas la vue sur la rivière Saguenay.

Les audiences avaient débuté mercredi. L'ancienne mairesse de Saguenay, Josée Néron, avait témoigné, alors qu'elle est une résidente du secteur. La Ville avait de son côté présenté une maquette en relief, préparée par le CIUSSS, pour démontrer que la vue sur le Saguenay ne serait pas obstrué par le stationnement.

La première version du changement de zonage avait été déclarée illégale par la même juge en octobre.

D'après un reportage de Gilles Munger