Maladie inconnue : des patients doutent de leur diagnostic et se sentent abandonnés

Il y a un an, la santé publique du Nouveau-Brunswick décrétait que le syndrome neurologique de cause inconnue n'existait pas. En mettant fin à son enquête, le gouvernement a laissé le groupe d'une cinquantaine de patients devant un nouveau mystère : de quoi sont-ils atteints?

Aujourd'hui, l’état de santé de certains d'entre eux continue à se détériorer.

Des familles que nous avons rencontrées affirment que depuis la publication des rapports et la fin de l’enquête provinciale, elles ont le sentiment que les autorités publiques ne s'intéressent plus à leurs maladies.

Certains patients n’ont même jamais reçu de diagnostic potentiel de la province.

En février l'an dernier, le Nouveau-Brunswick a décrété que le syndrome neurologique de cause inconnue n'existait pas.

Le rapport du groupe d’experts a néanmoins reconnu que les patients qui étaient originellement inclus dans la grappe [de cas présumés] ont des problèmes de santé connus graves qui ont une incidence profonde sur leur vie [...] et que plusieurs ont besoin d’une évaluation et de soins de suivi urgents.

Tous les patients visés par cette enquête devraient avoir accès à des soins continus sous la supervision d’un spécialiste , pouvait-on lire le 22 février 2022 dans le rapport du comité de surveillance du syndrome neurologique potentiel de cause inconnue.

Les neurologues du comité de surveillance ont dressé une liste de diagnostics possibles pour 41 des 48 patients de la grappe de cas.

Des doutes et puis plus rien

Le 12 janvier 2022, les six neurologues du comité de surveillance du Nouveau-Brunswick en viennent à la conclusion que Luc Leblanc souffre très probablement d’un trouble anxieux chronique grave .

Le comité n’a pas trouvé de signes cliniques ou radiologiques suggérant une maladie neurodégénérative , peut-on lire dans la lettre du comité de surveillance adressée à Luc Leblanc.

Luc Leblanc affirme que son état de santé s'est détérioré au cours de la dernière année, il souffre entre autres de spasmes et des pertes de masse musculaire. Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Ils recommandent ce qui suit : nouvelle évaluation cognitive en neurophysiologie. J’ai appelé, et la personne n’était pas intéressée d’être impliquée avec mon dossier. Aussi, un aiguillage vers un psychiatre pour traiter le trouble de l’humeur du patient. Mon médecin de famille a envoyé des demandes à tous les psychiatres et on n’a reçu aucune réponse , nous dit Luc Leblanc.

« Une fois que la province a mis son diagnostic, il n'y a plus personne de la province qui a voulu parler. Peut-être qu’ils parlent à d’autres personnes, mais à moi, personnellement, plus rien. » — Une citation de Luc Leblanc

Luc Leblanc, 43 ans, est un des patients de la grappe de cas référé par le Dr Alier Marrero, le neurologue qui avait sonné l'alarme sur l'existence d'un syndrome neurologique inconnu au Nouveau-Brunswick.

M. Leblanc souffre de perte de mémoire à court terme, de spasmes et des pertes de masse musculaire. Il continue d’avoir des doutes sur le diagnostic proposé par la province.

Des spasmes musculaires, ça me saute partout. Je ne suis pas médecin, mais je doute beaucoup de ce qui a été écrit. Je ne comprends vraiment pas comment ils se sont rendus à ce diagnostic final , dit-il.

Commotion cérébrale et anxiété

À l’automne 2021, Luc Leblanc a obtenu une contre-expertise à l’hôpital Toronto Western. Des experts lui avaient alors indiqué qu’il n’était pas atteint d'un nouveau syndrome, mais que ses symptômes étaient plutôt liés à une commotion cérébrale qu’il a subie en 2018 dans un accident de voiture, et à de l’anxiété.

Il avance que son état de santé à continuer à se détériorer, comme celui de Carol Clark, elle aussi patiente du Dr Marrero. Ce neurologue, qui travaille toujours au Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-Dumont, à Moncton, a identifié 46 des 48 patients de la « grappe » en 2020 et 2021.

Carol Clark a décidé de suivre le Dr Marrero et de quitter la clinique multidisciplinaire. Photo : Carol Clark

Depuis que le verdict de la province est tombé sur l’inexistence du syndrome, Carol Clark affirme n’avoir reçu aucun accompagnement ou suivi de la province.

Ils nous ont dit qu’on n’avait pas de syndrome inconnu, que tout est OK, mais ce n’est pas OK pour nous, les patients, et de faire subir ça à nos familles , dit-elle.

Un choix incompréhensible

En juillet 2022, le Réseau de santé Horizon envoie une lettre aux patients les informant que le Dr Alier Marrero ne travaillera plus à la clinique MIND , la clinique interdisciplinaire des maladies neurodégénératives de Moncton.

Horizon ne fournit aucun détail sur les raisons de son départ ou les circonstances entourant cette décision.

Nous étions à la clinique MIND lorsque le Dr Marrero était là, mais dès qu’ils l’ont renvoyé, on a décidé de le suivre. Ils nous ont donné un choix : restez avec Marrero ou restez à la clinique MIND . Hors de question que nous restions là-bas avec quelqu’un d’autre qui ne s'intéresse pas à nous , fait valoir Victor Clark, le conjoint de Carol Clark.

Un choix que ne parvient pas à s’expliquer non plus Luc Leblanc.

Carol Clark, qui a aujourd’hui 76 ans, est aux prises avec différents symptômes depuis trois ans : tremblements, fatigue extrême, problèmes de mobilité, atrophie musculaire.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Carol Clark est une des patientes du Dr Alier Marrero, neurologue au Centre hospitalier universitaire Georges Dumont de Moncton. Elle affirme avoir perdu 42 livres en un an en 2020. Photo : Carol Clark

Le 9 février 2022, le comité de surveillance de la province lui fait parvenir une lettre dans laquelle il conclut que les symptômes de Carol Clark s’apparentent à la maladie à corps de Lewy, un type de démence.

Ils m’ont étiqueté un syndrome et c’est tellement décevant ils n’ont même pas regarder mes dossiers médicaux, ils ne m’ont pas ausculté , dit-elle.

Ils m’ont diagnostiqué la maladie à corps de Lewy et je suis sûr que ce n’est pas ça parce que j’ai été testé pour cette maladie à trois différentes occasions par le Dr Marrero. Cette maladie s’attaque à la mémoire et je peux vous garantir que ma mémoire est parfaite , affirme-t-elle.

Son appétit est revenu, mais Carol Clark affirme que son état de santé continue aussi de se détériorer. C’est un syndrome dégénératif, ma mobilité se détériore et mes mouvements et j’ai des étourdissements .

Le réseau de santé Horizon nous a refusé l'accès à la clinique interdisciplinaire et décliné notre demande d’entrevue avec un neurologue de l’établissement.

La clinique a ouvert ses portes à l'hôpital de Moncton en avril 2021 pour accueillir les patients souffrant dudit syndrome neurologique potentiel de cause inconnue. Photo : Radio-Canada / Guy LeBlanc

Dans une déclaration écrite, le réseau indique que depuis son ouverture il y a près de trois ans, la clinique a vu plus de 300 patients.

Des patients testés pour le glyphosate

Luc Leblanc, Carol Clark et plusieurs autres familles de la grappe initiale de patients à qui nous avons parlé ont décidé de rester avec le Dr Marrero.

Ils continuent à subir des imageries du cerveau et différents tests. Le dernier en liste, selon les patients, est un test d'urine.

C’est pour le glyphosate qu’ils épandent dans la province. Le pourquoi ne m’a pas été vraiment dit, mais la clinique m’a mentionné que tous les patients à Dr Marrero allaient être testés. Il y a quelque chose, mais je ne sais pas c’est quoi , dit Luc Leblanc.

Carol Clark confirme qu'elle fera ce test lors de sa prochaine visite au bureau du Dr Marrero dans quelques semaines.

Le gouvernement doit agir maintenant parce qu’il semble que de plus en plus de personnes en sont atteintes et de plus en plus jeunes et ne rien faire c’est un crime , affirme Carol Clark. Elle appelle à ce que la province reprenne l’enquête sur les causes potentielles.

Le Réseau de santé Vitalité nous a indiqué ne pas être impliqué dans aucun projet de recherche sur le glyphosate, que le Dr Marrero souhaite se concentrer sur les soins aux patients, et qu'il n’émettra aucun commentaire.

Le Dr Alier Marrero en 2022. Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

J’aimerais que la province fasse plus de recherche. Qu’on reçoive un encadrement avec des psychologues, des psychiatres. Dr Marrero devrait avoir de l'aide de d'autres de la province et de l’extérieur. Il devrait avoir des études de faites , dit de son côté Luc Leblanc.

M. Leblanc n’a pas encore eu son résultat d’analyse.

Pas de commentaire

Le réseau de santé Vitalité nous a indiqué que la vice-présidente aux Affaires médicales du réseau, la Dre Nathalie Banville, une des co-présidentes du comité de surveillance sur le syndrome neurologique potentiel de cause inconnue, n’accordera pas d’entrevue à ce sujet .

« Moi je trouve que la province devrait faire beaucoup plus pour essayer de trouver une cause pour aider les gens futurs. » — Une citation de Luc Leblanc

En novembre, certaines familles et certains patients du groupe, dont Carol Cark et Luc Leblanc, ont fait parvenir une lettre aux ministres de la Santé et aux médecins hygiénistes en chef provincial et fédéral, les sommant d’ouvrir une enquête sur les causes de leur maladie.

Ils demandent aussi que le Dr Alier Marrero fasse partie du processus.

Dans la conclusion du rapport du comité de surveillance, il était également souligné que l'absence d’un processus fédéral-provincial défini pour l’identification et la recherche d’une nouvelle maladie ou condition a suscité beaucoup de spéculation et de méfiance de la part du public .

Le ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick a décliné notre demande d’entrevue, ainsi que la médecin-hygiéniste en chef de la province.

Dans une déclaration écrite, le ministère de la Santé nous indique qu’il continue de travailler avec l'Agence de la santé publique du Canada pour améliorer la communication et le partage des données entre les bureaux.

L’Agence avait été impliquée avec le Dr Alier Marrero dans l'identification et la classification des premiers patients de la grappe par le biais du système de surveillance de la maladie de Creutzfeldt-Jakob en raison des symptômes des patients qui s'apparentaient à ceux de cette maladie. Cependant, les tests effectués s’étaient tous révélés négatifs.