Malgré un refus du CRTC, la station Cabin Radio de Yellowknife ne baisse pas les bras

Le refus du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications (CRTC) d’accorder une licence de radiodiffusion commerciale à Cabin Radio est un coup dur pour la station située à Yellowknife et diffusant sur Internet depuis 2017. Mais il en faudrait plus pour atténuer la détermination des gens derrière ce projet.

La décision, rendue le 15 février, a eu l’effet d’une bombe pour l’équipe de Cabin Radio.

C’est une énorme déception, car on a travaillé pendant des années pour cela , raconte Ollie Williams, rédacteur en chef et l’un des cinq copropriétaires de Cabin Radio.

Monté de toute pièce par la petite équipe, ce projet de radio a vu le jour en 2017. À l’époque, certains membres de l’équipe étaient venus s’installer à Yellowknife pour travailler chez la seule radio commerciale de la capitale, CJCD-FM.

L’une des raisons pour lesquelles on a voulu créer Cabin Radio, c’est qu’on sentait que Vista Radio (qui possède CJCD-FM), ne nous donnait pas la latitude, la liberté comme employés de faire de la bonne radio , raconte Ollie Williams. Alors on est parti, et on a créé cette nouvelle entité, car on vit ici, on a des amis ici, on fait partie de la communauté et on comprend les besoins de la communauté.

Scott Letkeman est le directeur de la programmation de Cabin Radio. La station diffusée sur Internet a reçu plusieurs messages de soutien à la suite de la décision du CRTC de lui refuser une licence de radiodiffusion commerciale. Photo : Radio-Canada / Sidney Cohen

Au départ, c’est en puisant dans leurs poches que le groupe a financé Cabin Radio. On y a mis notre propre argent, presque toutes mes économies , raconte Ollie Williams. Puis on a obtenu des prêts, qu’on a cautionnés sur des choses comme des véhicules, nos maisons, tout ce qu’on avait afin d’avoir les fonds pour bâtir ceci.

Doté d’une solide expérience en journalisme après avoir travaillé pendant huit ans auprès de la BBC, à Londres, comme journaliste sportif, Ollie Williams a développé un ton et une approche communautaire.

Risque de pertes de revenus publicitaires

Pour le directeur général de Médias Ténois, Nicola Servel, responsable de la station non commerciale Radio Taïga, c’est l’incompréhension face à cette décision du CRTC . Je suis surpris, je m'attendais à ce que ça se passe plutôt bien pour Cabin Radio, pour aller sur les ondes FM.

« Licence ou pas licence, Cabin [Radio] a établi sa position, est parvenue à exister sans le FM, en proposant des contenus complémentaires, pertinents, locaux, de qualité. » — Une citation de Nicolas Servel, Directeur général, Médias Ténois

Le CRTC , dans sa décision, stipule que le marché de Yellowknife ne peut pas accueillir une autre radio commerciale, car les autres joueurs risqueraient, entre autres, de perdre des revenus publicitaires.

Pour Nicolas Servel, directeur général de Médias Ténois, l'arrivée de Cabin Radio dans le paysage radiophonique de Yellowknife a apporté une touche locale qui manquait à l'autre station de radio commerciale, CJCD-FM. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

Pourtant, comme le stipule Ollie Williams, Cabin Radio tire déjà principalement ses revenus de la publicité, et ce, sans que cela ne nuise aux autres stations de Yellowknife. Si le [ CRTC ] avait passé du temps à Yellowknife, ou parlé à quiconque à Yellowknife, il aurait compris que nous sommes déjà établis. On tire déjà des revenus du même marché publicitaire et on le fait depuis des années.

Je ne suis pas sûr que d'aller sur les ondes, ça aurait encore fait perdre davantage de parts de marché aux autres acteurs , dit Nicolas Servel.

Trouver l’énergie de continuer

Présentement, une seule station à Yellowknife détient une licence commerciale, Vista Radio, qui opère CJCD- FM. Deux autres stations de radio non commerciales occupent aussi une part du marché à Yellowknife, sous des mandats différents. CKLB-FM est une station de radio autochtone et CIVR-FM, gérée par la Société Radio Taïga, dessert la communauté francophone.

Radio Taïga, qui opère sous une licence communautaire et dessert la communauté francophone de Yellowknife, est en ondes depuis 2001. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

Le CRTC , en prenant sa décision, a tenu compte de deux interventions déposées par la Native Communications Society of the NWT, qui détient CKLB-FM, et Vista Radio, qui détient CJCD-FM. Selon le CRTC , Vista Radio a déposé une demande pour ouvrir une deuxième station de radio commerciale à Yellowknife.

On dirait que le processus [de décision] a ignoré ce que nous sommes capables de faire, et a plutôt choisi de se concentrer sur les finances d’une autre station , raconte M. Williams.

Malgré cette épreuve, l’équipe de Cabin Radio entend bien poursuivre son travail de servir du mieux qu’on peut Yellowknife et les T.N.-O. , dit Ollie Williams, ajoutant que plusieurs messages de soutien ont été envoyés à la station depuis l’annonce du CRTC .

Le CRTC peut bien faire ce qu’il veut, mais il ne peut pas détruire la relation que nous avons établie avec la communauté, et c’est notre source d’inspiration.