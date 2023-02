Le Festival fransaskois est de retour en juillet

Sous le thème Femmes d'ici , la 40e édition de l'événement estival va célébrer la culture et la communauté, entremêlant des artisans et artistes avec le public, lors d'une fin de semaine de rassemblement et de convivialité, indique le communiqué des organisateurs.

Selon la coordinatrice du festival Chantal Hamel, les festivaliers vont profiter d’une programmation musicale riche, diversifiée et qui rend hommage aux femmes d’ici et d’ailleurs.

Dans nos choix artistiques, on met en avant des femmes de terre et des femmes leaders. Nous allons aussi accueillir des artistes de différentes disciplines, qui vont nous rejoindre du Québec, du Manitoba et d’autres provinces canadiennes , précise Chantal Hamel.

« Nous voulons célébrer le rôle des femmes d’ici, mais aussi l’ensemble des femmes canadiennes. » — Une citation de Chantal Hamel, la coordinatrice du Festival

Cette année, au niveau de la musique et au niveau des activités, on essaye d’avoir le plus de femmes possible , ajoute Mme Hamel en soulignant que de nombreux organismes, dont Entr'Elles Regroupement Femmes Saskatchewan, la Société historique et l'Association jeunesse fransaskoise (AJF), vont participer afin d’enrichir la programmation et refléter la riche culture de la communauté fransaskoise.

On a une très belle collaboration communautaire avec de nombreux organismes fransaskois qui vont faire de leur mieux pour offrir une programmation riche , affirme Chantal Hamel.

Dans le cadre du Festival fransaskois, les organisateurs vont proposer quelques jeux d’eau afin de rafraîchir les participants.

Nous savons qu’en cette période-là il fait très chaud. Alors, nous allons proposer une panoplie de jeux d’eau afin de divertir les festivaliers et les faire rafraîchir , indique la coordinatrice.

Selon elle, il y aura deux emplacements de camping pour que les festivaliers profitent à la fois des activités et de la nature.