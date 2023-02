Les LGBTQ2S+ de Calgary craignent pour l’avenir de l’un de leurs 3 bars restants

La communauté LGBTQ2S+ de Calgary fait pression pour sauver Backlot, l'un de ses 3 bars restants dans la ville. Elle craint qu’un déménagement forcé du bar, à cause d’un nouveau projet immobilier du propriétaire de l’immeuble qui l’abrite, ne marque la fin de cette plaque tournante de ses membres depuis 1996.

Le promoteur Truman Homes et Walcott propose de construire sur place une tour à usage mixte de 18 étages, ce qui obligerait le bar à déménager ailleurs en attendant la fin de la construction du nouveau bâtiment.

Mark Campbell, le propriétaire du bar, redoute que cela ne prenne entre trois et quatre ans . Je ne peux tout simplement pas fermer les portes [du bar pendant tout ce temps] et espérer que les clients reviendront plus tard, fait-il valoir.

David Khan, avocat et ancien chef du Parti libéral de l'Alberta, redoute la même issue. C’est pour cette raison qu’il a lancé la campagne Sauvons le bar Backlot (SAVE The Backlot Bar), qui invite les résidents de Calgary à commenter la proposition de réaménagement jusqu’à vendredi.

La campagne encourage surtout la communauté LGBTQ2S+ à s'opposer à un déménagement éventuel, arguant que celle-ci ne peut pas se permettre de perdre un de ses rares endroits de rencontres, notamment pour des raisons de sécurité.

L’argument de l’insécurité

David Khan souligne à ce propos des menaces de violence contre les spectacles de drag queens à l'Olympic Plaza et ailleurs . Donc, évidemment, notre communauté est toujours menacée, et nous avons toujours besoin de ces espaces qui peuvent accueillir des spectacles de drag queens en toute sécurité , ajoute-t-il.

Le bar Backlot est défini par son propriétaire, Mark Campbell, comme une plaque tournante de la communauté LGBTQ2S+ de Calgary, pour avoir notamment accueilli d'innombrables spectacles de drag queens, des apéros entre amis ou encore des événements de collecte de fonds.

Le bar Backlot est ouvert depuis 1996 entre la 10e Avenue et la Rue 1, dans le quartier Beltline, dans le sud-ouest de Calgary.

Il a d’ailleurs reçu le soutien de la Beltline BIA, une communauté d’affaires du quartier. Celle-ci suggère que le promoteur permette à toutes les entreprises de son immeuble de rester dans leurs locaux au moins jusqu'au début de la construction de la nouvelle tour.

Le directeur général de la Beltline BIA, Adrian Urlacher, défend l’idée que tous les efforts devraient être faits pour préserver des endroits comme le Backlot.

Le bâtiment qui abrite actuellement le bar a été construit par l'ancien maire Thomas Underwood en tant qu'atelier de la Calgary Gas Company en 1907.

CBC-Radio-Canada a contacté le promoteur, mais n'a pas reçu de réponse de sa part.

Avec les informations de Rob Easton