Un sommet en français sur la santé des immigrants met l’accent sur la santé mentale

La ville de Winnipeg a accueilli, jeudi, le Sommet sur la santé des immigrants francophones de l’Ouest et du nord du Canada. L’objectif de cette rencontre est de proposer des formations pour les professionnels de la santé et du domaine social afin de mieux les équiper pour un meilleur accompagnement des personnes immigrantes.

L’événement est organisé par l’organisme Santé en français, en collaboration avec le Réseau en immigration francophone du Manitoba (RIF).

Lors de cette rencontre, la première du genre en français au Manitoba, la directrice générale de Santé en français, Annie Bédard, a souligné l’importance d’accueillir un tel sommet dans la province.

La directrice générale de Santé en français, Annie Bédard, est fière que son organisme pilote le premier événement du genre organisé en français au Manitoba. Photo : Radio-Canada / Radjaa Abdelsadok

« C’est vraiment une opportunité professionnelle d’apprentissage et d’aller chercher de nouvelles connaissances », déclare-t-elle.

De son côté, la gestionnaire du RIF, Salwa Meddri, est revenue sur un des objectifs essentiels de ce Sommet à savoir de faciliter l’accès aux services de soins de santé aux personnes immigrantes .

Elle précise que quand on parle de santé, on parle bien évidemment de santé primaire et de santé mentale .

Sommet accentué sur la santé mentale

Selon les organisateurs, le choix de se concentrer sur la santé mentale s’explique par la nécessité de prendre en considération le vécu et les traumatismes des nouveaux arrivants.

La professeure au département de psychopédagogie à l’Université de Montréal, Garine Papazian-Zohrabian, analyse notamment le contexte poussant certains immigrants à quitter leur pays d'origine.

Quand on quitte son pays d’origine, c’est pour de bonnes raisons. On ne quitte pas son pays quand les choses vont bien. Parfois c’est des guerres et des génocides, mais des fois c’est aussi à cause de la corruption et du contexte socioéconomique , souligne-t-elle.

Mme Papazian-Zohrabian, qui est aussi directrice scientifique de l’Équipe de recherche interdisciplinaire sur les familles réfugiées et demandeuses d’asile, rappelle l’importance d’avoir un service adéquat pour cette clientèle.

« On veut que les immigrants s’intègrent dans leur nouvelle société d’accueil, mais si nos services ont une tendance à les discriminer ou à les exclure, on est un peu en contradiction avec soi-même. » — Une citation de Garine Papazian-Zohrabian, professeure du département de psycholopédagogie à l’Université de Montréal

De son côté, la directrice générale adjointe de RésoSanté Colombie-Britannique, Nour Enayeh, estime qu’il s’agit d’un événement important pour les réseaux de l’Ouest et du Nord.

Selon la directrice générale adjointe de RésoSanté Colombie-Britannique, Nour Enayeh, il s’agit d’un événement important pour les réseaux de l’Ouest et du Nord. Photo : Radio-Canada / Radjaa Abdelsadok

C’est une occasion pour discuter et pour travailler ensemble sur les projets communs , indique-t-elle.

Ce Sommet a réuni des participants venant du Manitoba, de la Saskatchewan, de l’Alberta, de la Colombie-Britannique, du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut.

L'événement est organisé dans le cadre du projet national Renforcer les capacités pour un accueil en santé des personnes immigrantes francophones , financé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada pour la période 2020-2025.

Avec les informations de Radjaa Abdelsadok