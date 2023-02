McKinsey : Québec solidaire demande une enquête au Commissaire au lobbyisme

Une lettre signée par le député de Rosemont, Vincent Marissal, dont Radio-Canada a obtenu copie, a été envoyée à Jean-François Routhier au cours des derniers jours.

Sachant qu’au moins deux contrats ont été octroyés ces dernières années par le gouvernement du Québec [ministère du Conseil exécutif et ministère de l'Économie] à cette firme-conseil, nous vous demandons [...] de bien vouloir enquêter afin de vous assurer que McKinsey s'est bien acquitté[e] de ses obligations en vertu de celle-ci , écrit le député de Québec solidaire.

Cette demande fait suite aux révélations selon lesquelles McKinsey n’est pas inscrite au Registre des lobbyistes du Québec.

L’entreprise soutient ne pas faire de lobbyisme, mais un courriel obtenu par Radio-Canada montre qu’une personne représentant le cabinet-conseil a tenté une approche auprès du ministère du Conseil exécutif (MCE) le 20 juillet 2020, soit deux mois après la fin d’un premier contrat accordé à la firme.

Un arbitre pour trancher

Selon Québec solidaire, cette communication d’influence devrait faire l’objet d’une inscription au Registre.

Il y a toujours des flous, est-ce que tu dois t’enregistrer, est-ce que tu fais vraiment des activités de lobbyisme? McKinsey dit que non, moi je dis que oui. Ça prend un arbitre pour trancher cela. L’arbitre et le chien de garde, c’est le Commissaire au lobbyisme , a soutenu M. Marissal lors d’une entrevue.

Selon ce dernier, le courriel mis en lumière par Radio-Canada indique clairement que McKinsey a bel et bien effectué une activité de lobbyisme.

« Si tu offres des services, c’est en échange d’une rétribution. Si je comprends bien le lobbyisme, c’est une activité intéressée auprès d’autorités publiques. McKinsey n'a pas envoyé une carte de Noël, ils ont envoyé un courriel. » — Une citation de Vincent Marissal, député de Rosemont, Québec solidaire

Quand tu offres carrément tes services pour aider… McKinsey, ce n’est pas une OBNL, ce n’est pas pour aider un ami. Leur fonds de commerce, c’est de donner des conseils au gouvernement. Alors, quant à moi, McKinsey fait du lobbying, puis j’aimerais que le commissaire éclaire notre lanterne là-dessus , a poursuivi M. Marissal.

Contacté par Radio-Canada, le Commissaire au lobbyisme du Québec n’a pas voulu donner plus d’information sur la requête de Québec solidaire.

Nous ne discutons jamais d’un cas en particulier ni ne confirmons la réception d’un signalement, sauf exceptionnellement lorsque celui-ci est rendu public. Notez que, même dans ces cas, nous ne donnons aucune information sur l’état de nos vérifications ou enquêtes , a souligné par courriel Marie-Noëlle Saint-Pierre, porte-parole du Commissaire au lobbyisme.

Même s’il n’y a pas de confirmation d’une enquête en cours, le député Marissal soutient que la démarche en vaut la peine.

Moi, je leur fais confiance, peu importe la voie qu’ils empruntent. Une enquête formelle ou une vigie. Je veux seulement qu’il y ait une suite à cela. Je veux que ce soit inscrit quelque part, je veux laisser une trace quelque part , a-t-il affirmé.

À Ottawa, la firme a été sous la loupe des élus lors d’une enquête en comité parlementaire, afin de scruter la centaine de millions de dollars de contrats octroyés au cabinet-conseil par le gouvernement fédéral.

Le Bloc québécois a aussi fait parvenir une lettre à la commissaire au lobbying du Canada, Nancy Bélanger, pour lui demander d’ouvrir une enquête afin de déterminer si le cabinet-conseil a mené de telles activités.

Pas seulement le gouvernement

À Québec, le premier ministre François Legault a souligné son intention de ne plus accorder de nouveaux contrats à la firme McKinsey, sous le feu des critiques non seulement ici, mais également aux États-Unis pour son rôle dans la crise des opioïdes, et en France, pour des allégations d’interférence lors de la présidentielle.

Québec a octroyé deux contrats d’une valeur de 6,7 millions de dollars à l’entreprise. Toutefois, le rayonnement du cabinet-conseil dépasse largement le gouvernement.

Radio-Canada a rapporté qu’au cours des six dernières années, Hydro-Québec a versé 31 millions de dollars à McKinsey et doit encore lui payer 7 millions pour des mandats en cours.

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et Investissement Québec (IQ) ont eux aussi eu recours aux services de la firme. Ces deux sociétés d’État ont versé plus de 7 millions de dollars à l’entreprise, avait rapporté le Journal de Montréal.

