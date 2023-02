Quand les paris sportifs s’invitent dans la culture du sport

Samedi passé marquait la soirée du Super Bowl 2023, une des plus grandes soirées sportives de l’année. Dans l’espace événementiel The Rec Room, à Toronto, le bar était plein à craquer.

Plusieurs partisans de football américain étaient présents au bar The Rec Room à Toronto pour souligner le Super Bowl 2023, une des soirées les plus importantes dans le monde du sport. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Trickey

Un grand écran diffusait une émission d’avant-match. Sous l’écran géant, une scène qui accueillait des animateurs et des experts en paris sportifs. Ils discutent de leur choix du vainqueur, mais aussi de plusieurs autres possibilités de paris.

Jelani Goodridge-Reid est un des animateurs en question. À 22 ans, il travaille pour l’entreprise médiatique Homestand Sports, qui réalise du contenu pour les partisans sportifs et a organisé cette soirée du Super Bowl.

J’ai commencé à placer des paris sportifs quand j’avais 19 ans , lance-t-il.

« J’utilise beaucoup d’applications différentes. Je suis quelqu’un qui aime faire des paris sportifs. » — Une citation de Jelani Goodridge-Reid, animateur chez Homestand Sports

Dans son rôle d’animateur, il aide à réaliser des vidéos d’analyses sportives sur la plateforme YouTube qui parle de plusieurs aspects du sport, dont les paris sportifs.

Jelani Goodridge-Reid est un amateur de paris sportifs et un animateur pour la compagnie médiatique Homestand Sports. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Trickey

Ce type de jeu est donc intégré dans le quotidien de Jelani Goodridge-Rodrigue. Mais il n’est pas le seul, selon le professeur adjoint en gestion du sport à l’Université Brock, Michael Naraine.

La culture du sport a changé. Les opérateurs qui gèrent ces plateformes essaient d’intégrer les paris sportifs à l’identité des partisans , explique-t-il.

« Les paris sportifs feront bientôt partie de la routine quotidienne des partisans sportifs. » — Une citation de Michael Naraine, professeur adjoint en gestion du sport à l’Université Brock

Le chercheur ajoute que depuis l’ouverture du marché ontarien pour les jeux et casinos en ligne en avril 2022, le nombre d’opérateurs pour les paris sportifs réglementés a augmenté exponentiellement.

Selon M. Naraine, ces compagnies veulent avant tout acquérir une clientèle, ce qui explique le nombre de publicités étourdissant pendant les matchs sportifs et sur les réseaux sociaux.

Une porte d’entrée aux casinos en ligne

Même si les publicités visent à placer des paris sportifs, ce n’est pas tout à fait l’objectif final des opérateurs.

Michael Naraine est professeur adjoint en gestion du sport à l'Université Brock. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Trickey

Le sport est l’accroche qui attire les gens, mais ce n’est pas le seul moyen de parier et ce n’est pas l’opportunité de marge la plus élevée pour les opérateurs. Ils gagneront beaucoup plus d’argent avec l’élément de casino qu’avec l’élément du sport , explique Michael Naraine.

« L’accès aux casinos en ligne dans les applications de paris sportifs permet plus de consommation, ce qui peut ensuite mener à plus de dépendances. » — Une citation de Michael Naraine, professeur adjoint en gestion du sport à l’Université Brock

Le but ultime pour les opérateurs, selon le chercheur, est donc de faire parier les gens dans les casinos en ligne, qui font maintenant partie des applications mobiles de paris sportifs.

Voici un exemple : si je fais un pari à 14 h pour un match plus tard dans la soirée, je dois souvent attendre jusqu’à 22 h pour savoir le résultat, dit-il. En attendant, je peux aller parier dans le casino en ligne, dans l’application, et jouer au blackjack ou à la roulette, et je vais avoir un résultat instantané.

Et cette accessibilité aux jeux en ligne inquiète la Dre Sylvia Kairouz, titulaire de la Chaire de recherche sur l'étude du jeu de l'Université Concordia.

Sylvia Kairouz, de la Chaire de recherche sur l’étude du jeu de l’Université Concordia, s'inquiète de la prolifération des jeux de hasard et d'argent en ligne. Photo : Radio-Canada

On n'a plus à se déplacer physiquement au casino ni à planifier ces activités de jeu. L’accessibilité est littéralement universelle - on peut jouer à tout moment, n’importe quand , lance la chercheuse.

Selon elle, si la société pousse vers plus de jeu et plus de consommation, ce qui semble être le cas, le nombre de personnes qui vont développer des dépendances au jeu va nécessairement augmenter.

« Quand il y a un problème de jeu, ce n’est pas seulement un problème qui affecte la personne, mais son entourage également. » — Une citation de Dre Sylvia Kairouz, titulaire de la Chaire de recherche sur l'étude du jeu de l'Université Concordia

Quand il y a une augmentation de la consommation du jeu d'un point de vue populationnel, il va y avoir une augmentation au niveau des problèmes , constate la Dre Kairouz.

Des mesures pour contrer la dépendance

La chercheuse soutient qu'il est surtout important d’avoir un régulateur fort pour assurer la protection des jeunes et des personnes vulnérables aux dépendances aux jeux.

Le Conseil du jeu responsable soutient d’ailleurs que les paris sportifs banalisent l'activité du jeu et que des mesures de protection des consommateurs doivent être mises en place pour protéger les joueurs.

Pour Mark Silver, le fondateur de Parleh Media Group, qui chapeaute Homestand Sports, c’est le rôle des compagnies de jeux de mettre en place des mesures pour protéger les joueurs.

Mark Silver est le fondateur et président de Parleh Media Group. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Trickey

« Nous ne sommes qu’une compagnie médiatique et non un opérateur de paris sportifs, bien que nous collaborions avec ces d’entreprises. » — Une citation de Mark Silver, fondateur du Parleh Media Group

Si les compagnies qui offrent des applications de jeu ne créent pas un environnement qui est sécuritaire pour les jeunes et pour des gens vulnérables aux dépendances, ce marché risque d’aller de travers rapidement , dit-il.

Lors de l’événement du Super Bowl 2023 à Toronto, l’opérateur de paris sportifs BET99 était sur place pour inciter les gens à s'inscrire sur leur plateforme. Rob Conway, le responsable du contenu pour l’entreprise, était également sur place.

Selon lui, le jeu responsable est primordial et l’application de BET99 offre des possibilités de mettre des limites de temps et d’argent, et ce, pour les casinos en ligne intégrés dans leur plateforme de paris sportifs.

Lors de l'événement pour souligner le Super Bowl 2023 à Toronto, la compagnie de paris sportifs BET99 était présente pour inciter les gens de s'inscrire. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Trickey

Les casinos en ligne font partie de l’offre de divertissement que nous fournissons. C’est quelque chose que les gens aiment faire et évidemment un casino chez soi est beaucoup plus pratique , indique M. Conway.

De son côté, Jelani Goodridge-Reid dit par ailleurs ne pas utiliser les casinos en ligne.

Je crois que c’est correct que les casinos soient avec les paris sportifs dans les applications, dit-il. Cependant, il faut que les gens comprennent ce qu’ils sont en train de faire quand ils utilisent ces plateformes , constate-t-il.

Mais le jeune de 22 ans ne compte pas arrêter de faire des paris sportifs aussitôt.