Le Pentathlon des neiges de retour à plein régime

Quelque 6112 participants sont attendus sur les plaines d’Abraham durant les sept jours de compétitions, dont les ex-athlètes olympiques Alex Harvey, Alexandre St-Jean, Lyne Bessette et Cendrine Browne.

J’ai tellement de beaux souvenirs sur les plaines d’Abraham dont la dernière compétition de ma carrière. Chaque fois que je renfile un dossard ici, c’est spécial , lance Harvey qui a accepté cette année le titre de porte-parole de l’événement.

Celui qui travaille désormais comme avocat participera au défi corporatif avec des collègues du cabinet BCF, mais également à l’épreuve Iceman en équipe avec le patineur Alexandre St-Jean et le comédien Maxim Martin, le dimanche 26 février. Le trio sera assurément à surveiller.

De gauche à droite : Alex Harvey, la responsable des sports et loisirs à la ville de Québec Marie-Pierre Boucher, la directrice générale du Pentathlon des neiges Cynthia Paquet, le ministre Jonathan Julien et le président et chef de la direction de Sun Life, Robert Dumas, commanditaire de l'événement. Photo : Radio-Canada / Guillaume Piedboeuf

Je suis encore fébrile la veille et le matin de la compétition. Je retrouve un peu les papillons dans le ventre et l’excitation. Ma fibre compétitive n’est pas disparue avec ma retraite , admet l’ex-champion du monde de ski de fond.

Une compétition pour tous

Le Pentathlon est loin d’être réservé aux athlètes de haut niveau. On s’adresse aux jeunes de certaines écoles autant qu’à la communauté d’affaires et à Monsieur et Madame tout le monde. C’est vraiment une belle occasion de relever un défi ou de s’initier à différents sports d’hiver , pointe Alex Harvey.

Un skieur lors du Pentathlon des neiges, en 2018. Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

Les sports en question sont la course, le ski de fond, le patin, le vélo d’hiver et la course en raquette. Ils seront pratiqués en solo, en tandem et en équipe, dans la vingtaine de défis de la programmation de l’événement. Du nombre, une nouveauté : une course sur neige nocturne disputée en début de soirée, le 23 février.

Si la pluie et la chaleur sont venues compliquer la vie des équipes en charge de préparer les parcours, ces derniers jours, la directrice générale Cynthia Paquet n’était nullement inquiète, jeudi midi.