Damien Lussier est de retour sur la scène du Festival du Voyageur!

Après plusieurs années d’absence, Damien Lussier reprend le chemin de la scène et se produira au Festival du Voyageur. Cette pause de plus de dix ans sonne comme une période assez sombre pour l’artiste qui confie avoir eu « une espèce de dépression nerveuse ».

À la suite d'un divorce douloureux, il se retrouve dans une période compliquée. J’ai trouvé ça très difficile de retourner faire des spectacles parce que quand on n'est pas heureux dans la vie, on essaie toujours de trouver le chemin le plus facile et le chemin le plus facile pour moi, c'était de retourner au travail , livre Damien Lussier.

Le musicien veut se prouver à lui-même qu’il peut être comme tout le monde et arrête la musique pour se consacrer à une autre vie en travaillant pour la compagnie de trains CN.

Pendant presque 8 ans, je n’ai pas touché une guitare, je n’ai rien écrit, rien chanté. Je faisais beaucoup d'argent. J'avais tout ce que je voulais, mais, en même temps, il me manquait un côté artistique , poursuit le musicien.

La pandémie arrive et Damien Lussier est obligé de faire une pause dans son travail, ce qui le conduit à réaliser que la musique est importante pour lui.

Ce n'est pas juste de la musique, ce n'est pas juste faire des spectacles, mais c'est aussi une façon pour moi de m'exprimer. Et puis c'est une façon pour moi de me garder en bonne santé émotionnellement et aussi physiquement , explique-t-il.

Damien Lussier s’installe alors de nouveau dans l’Ouest canadien, en Saskatchewan, et se replonge dans sa passion.

Des chansons en français pour le jeune public

Damien Lussier est amoureux de la musique dès le plus jeune âge. Franco-manitobain d’origine, il vit une partie de son enfance au Québec où il entre au conservatoire de musique de Montréal à l’âge de 14 ans. Il écrit ses premières chansons vers l’âge de 15 ans.

Il retourne au Manitoba en 1995 où il rencontre Ron Lamoureux qui deviendra son agent pendant un temps. Leur collaboration n’est pas aussi fructueuse qu’attendu et leurs chemins se séparent.

Damien Lussier se met par hasard à développer sa propre musique, destinée au jeune public. Je me souviens encore, j'avais fait une démo de quatre chansons, la pochette était en carton sur laquelle il y avait ma caricature. Et puis j'ai envoyé ça à toutes les écoles dans l'Ouest canadien, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba , se souvient, en riant, Damien Lussier.

En français, SVP est une des premières chansons qu’il écrit, alors qu'il travaille à l'École Bonaventure, un établissement d'immersion, à Selkirk. La chanson rencontre un certain succès à la radio dans les années 2000. Je l'ai écrite juste pour mettre un peu plus d'ambiance avec les jeunes en classe , se remémore-t-il.

La chanson invite les jeunes à parler en français dans leur école, faisant ainsi la fierté de leurs parents et de leurs enseignants. Si les jeunes voient que c’est le fun de chanter en français, ça va leur donner envie de parler français , ajoute-t-il.

« C’est une chanson que j’ai écrite vraiment pour l’immersion, mais qui peut aussi aller pour les jeunes des écoles de la DSFM… C’est finalement un peu pour tout le monde! » — Une citation de Damien Lussier, auteur-compositeur-interprète et réalisateur

Hâte de reprendre le chemin de la scène

Ce sont ses anciens succès que Damien Lussier jouera durant le Festival du Voyageur. L’artiste a aussi prévu de chanter quelques nouveautés, mais dont il garde le secret pour en faire la surprise.

Les jeunes qui m'écoutaient, ce sont des parents maintenant. C’est toujours bien de mettre les vieilles chansons pour eux aussi , s’amuse Damien Lussier qui a hâte de reprendre le chemin de la scène.

J'aime beaucoup faire les spectacles pour les jeunes parce que c'est une autre ambiance. Et puis ils sont très honnêtes et je trouve que c'est beaucoup mieux pour moi parce que j'aime l'honnêteté , rapporte-t-il.

Damien Lussier est bien déterminé à aller au bout de sa passion et développer d’autres aspects de son travail artistique.

« Je pense qu'on a tous un talent et il faut faire ce qu'on aime. C'est ça le but de la vie, c'est de faire ce qu'on aime. Ça, c'est le plus gros cadeau qu'on peut avoir. Ce n'est pas l'argent, le cadeau. Le cadeau, c'est faire ce qu’on est censé faire. » — Une citation de Damien Lussier, auteur-compositeur-interprète et réalisateur

L’artiste veut poursuivre la musique pour le jeune public et a aussi créé son propre groupe, Électro Orange Pop. Ces deux aspects représentent un peu comme le ying et le yang de ma personnalité , confie-t-il.

Damien Lussier donnera cette année plusieurs concerts pour le jeune public les fins de semaine du Festival du Voyageur.