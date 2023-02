La Ville de Percé renonce à l’utilisation de l’application Bciti

L’aventure Bciti n’aura duré qu’un an à Percé. La Ville a décidé de ne pas renouveler cette année son entente avec l’entreprise qui proposait la plateforme numérique visant à faire le pont entre les services municipaux et les citoyens.

L’application fournissait beaucoup plus qu’une carte citoyenne et quand on a fait affaire avec ce service-là, c’était pour une utilisation plus totale, comme avoir une communication directe avec nos citoyens , explique la mairesse de Percé, Cathy Poirier.

Mais selon elle, le portail citoyen n’était pas optimal pour les besoins de la Ville.

On a observé beaucoup de difficultés, pas seulement pour l’enregistrement de la carte citoyenne, mais aussi dans la gestion de la plateforme qui n’était pas simple à gérer , ajoute la mairesse.

L’implantation de Bciti dans sa municipalité coûterait 7000 $ annuellement, rapporte Mme Poirier. Elle indique que cette dépense n’était pas prévue dans le dernier budget municipal.

L'application Bciti est entre autres utilisée par les villes de Sherbrooke, Brossard, Bromont et les Îles-de-la-Madeleine.

Quelques fonctionnalités proposées par l’application Bciti : Carte citoyenne numérique (code QR);

Actualités de la Ville;

Horaires des services publics;

Horaires de collecte des matières résiduelles;

Notifications et alertes d’urgence;

Calendrier culturel et municipal.

La mairesse de Percé, Cathy Poirier (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Guillaume Whalen

Les citoyens peuvent dorénavant simplement se procurer une carte citoyenne à l’hôtel de ville.

C’est une petite carte plastifiée et c’est en fonction depuis plusieurs années , dit Cathy Poirier. C’est notamment utile pour les stationnements municipaux, qui sont gratuits pour les citoyens. [Ils] laissent la carte visible dans la voiture comme preuve qu’[ils sont] citoyens.

Une preuve d’adresse sur le territoire de Percé est désormais suffisante, selon la mairesse, pour que les résidents de Percé puissent profiter de leurs avantages citoyens, comme entrer gratuitement sur le site du Parc municipal de la Rivière Émeraude.

Mme Poirier précise que la même méthode peut être utilisée par les résidents pour être exempté du paiement de la redevance touristique.

Le commerçant doit appliquer la redevance, et évidemment il ne devrait pas compter les transactions qu’il a faites avec les résidents, mais la façon de gérer comment il perçoit la redevance est sa responsabilité. C’est le commerçant qui est assujetti à la redevance , ajoute la mairesse.

La Ville invite également ses citoyens à s’inscrire au service MEMENTO, sur le web, disponible pour toutes les municipalités de la MRC du Rocher-Percé.

MEMENTO permet de recevoir différentes alertes SMS, soit en cas de situations urgentes ou des avis municipaux, comme des coupures d’eau ou des fermetures de rue par exemple, ou encore des rappels concernant l’horaire des collectes des matières résiduelles.