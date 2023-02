Réforme des langues officielles : le Bloc s’en prend aux députés du « West Island »

Il y a les intérêts du Canada, il y a les intérêts du Québec et ça a l'air qu'il y a les intérêts du West Island. Et pour les acteurs du West Island Story, c'est juste ça qui compte. Ils sont prêts à sacrifier les minorités francophones et acadiennes du Canada. Ils refusent de protéger le français au Québec , a lancé Mario Beaulieu, le porte-parole bloquiste en matière de langues officielles.

La ministre responsable du dossier, Ginette Petitpas Taylor, lui a alors répondu qu'elle a pour priorité de protéger et promouvoir le français partout au pays, y compris au Québec. Et aussi, on a notre responsabilité de protéger les communautés de langues officielles en situation minoritaire , a-t-elle ajouté en référence aux anglophones du Québec.

Le projet de loi C-13 vise à mieux protéger la place du français au Canada, l'usage de la langue de Molière étant, selon tous les indicateurs, en déclin d'un bout à l'autre du pays. Le texte a été déposé en mars 2022 par la ministre des Langues officielles, Ginette Petitpas Taylor.

Ce quatrième de cinq échanges houleux aux Communes survient alors que la dissension au sein des rangs libéraux est plus vive que jamais. Dans les derniers jours, des députés de la région de Montréal, dont un ministre, ont menacé de voter contre le projet de loi déposé par leur propre parti.

Les bloquistes vont voter contre. Ils vont voter contre un projet de loi qui vient renforcer le français au Québec, renforcer le français à travers le Canada, qui va donner plus de pouvoir au commissaire aux langues officielles , a de son côté répliqué le lieutenant libéral pour le Québec, Pablo Rodriguez.

Mercredi, le chef bloquiste Yves-François Blanchet a révélé qu'il ne voit pas comment on pourrait voter contre le projet de loi C-13 s'il assujettit les entreprises privées de compétence fédérale au Québec à la Charte de la langue française, une disposition qui n'est pas encore acquise, mais que les oppositions − qui forment une majorité − ont indiqué qu'elles appuieraient.

Le porte-parole du Bloc en matière de langue française, Denis Trudel, s'est plus tard jeté dans la mêlée. Il a réclamé que la ministre exige des excuses de la députée libérale de Saint-Laurent, Emmanuella Lambropoulos, pour les faussetés qu'elle a répandues, en affirmant que la loi 96 empêche de recevoir des soins en anglais au Québec, ce qui a forcé le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal à entreprendre une tournée médiatique pour remettre les pendules à l'heure .

Au Québec, un francophone peut recevoir des soins en français et un anglophone peut recevoir des soins en anglais, et même un patient allophone va avoir des services dans sa langue, quitte à faire appel à des interprètes, parce qu'on a du coeur , a crié M. Trudel.

Pablo Rodriguez lui a alors lancé que les députés bloquistes ont du coeur, [mais] pour ce qui est du jugement, moins certain . Il s'est ensuite moqué du choix du Bloc d'avoir choisi de traiter de la disposition de dérogation, la semaine dernière, lors de sa journée de l'opposition.