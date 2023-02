Déneigement : les cols bleus étaient disponibles contrairement aux dires de la Ville

Cible de nombreuses critiques en raison de sa gestion du déneigement la fin de semaine dernière, la Ville de Québec a soutenu lundi qu’elle avait été contrainte par sa politique de déneigement.

Le conseiller municipal responsable de l’entretien des voies de circulation, Pierre-Luc Lachance, a affirmé que les employés municipaux n'avaient pas pu ramasser la neige vendredi soir, car ils avaient déjà travaillé le nombre maximal d’heures consécutives prévues pour une journée.

La règlementation provinciale, qui régit les heures de conduite des conducteurs de véhicules lourds, exige 8 heures de pause entre deux quarts de travail dans le cas où les opérateurs de machinerie lourde excéderaient 16 heures consécutives.

Les cols bleus de la Ville de Québec démentent l'argument de la Ville. Les équipes de nuit auraient pu travailler puisqu'elles avaient terminé leur quart de travail le vendredi matin.

« Ce qui me fâche, c’est de mettre ça sur notre dos. C’est un choix de gestion qu’ils ont fait. Qu’ils assument leurs choix, tout simplement » — Une citation de Luc Boissonneault, vice-président des cols bleus de la Ville de Québec

Le vice-président des cols bleus soutient que ses équipes étaient prêtes à sortir vendredi soir. Même qu’on avait des informations qui nous disaient qu’on allait sortir à 22 h. Finalement, il y a eu juste du grattage à 4 h du matin , ajoute-t-il.

Si ses employés avaient travaillé vendredi soir, ils auraient toutefois fait des heures supplémentaires. Les secteurs problématiques sont à contrat. Ce n’est pas à nous. Ce sont des entreprises privées, mais dans le passé, on est déjà allé prêter main forte au secteur privé pour des occasions comme le Carnaval de Québec et Noël , raconte M. Boissonneault.

La fin de semaine dernière était effectivement particulière. Le Carnaval de Québec, le Tournoi pee-wee, la Saint-Valentin et le Super Bowl avaient lieu presque en même temps.

C’est inacceptable

Selon Équipe priorité Québec, la sortie de la Ville de Québec lundi est inquiétante. Le parti se demande si la municipalité est bien au fait de sa politique de viabilité hivernale.

La politique est claire. On peut mettre les mesures supplémentaires qu’on veut. Elle est malléable et ils ont l’odieux de donner des défaites. On se fait servir des raisons erronées. C’est inconcevable , clame le conseiller municipal du district Chute–Montmorency–Seigneurial, Stevens Mélançon.

Si Pierre-Luc Lachance a suggéré que le déneigement de la semaine dernière n'était pas une question d'argent, Équipe priorité Québec en doute.

« Si c'est vrai qu'on aurait pu faire sortir les gars et qu'on ne l'a pas fait pour des raisons financières, c'est quelque chose de vraiment grave selon moi, parce que c'est la fin de semaine où on pouvait pas se permettre d'économiser », croit le chef de l'opposition et chef de Québec d'abord, Claude Villeneuve.

Un plan pour la prochaine fin de semaine

Vendredi, la Ville doit annoncer son plan de déneigement pour la fin de semaine à venir, alors que près de 15 centimètres de neige sont prévus de jeudi à vendredi.

Comme la semaine dernière, les cols bleus disent être disponibles pour travailler.

On réitère que s’ils veulent du ramassage vendredi, ça va pouvoir se faire. Tout a un coût , affirme Luc Boissonneault.

D'après les entrevues d'Olivier Lemieux