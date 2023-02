OC Transpo se donne jusqu’en décembre 2024 pour régler les problèmes du train léger

Lors d’une rencontre du sous-comité du train léger jeudi, la directrice générale d’OC Transpo, Renée Amilcar, a indiqué qu’elle souhaitait que les problèmes de fiabilité du train léger d’Ottawa soient réglés avant l’ouverture de la Phase 2 prévue en décembre 2024.

Ce sur quoi on s’est entendue avec RTM - GTR Alstom, c’est que nous, on veut une réparation avant l’ouverture de l’Étape 2. Donc, ça veut dire qu'en décembre 2024, on va devoir savoir qu’est-ce qu’on fait pour éviter de continuer ad nauseam les mesures de mitigation qui sont en place , a-t-elle déclaré.

Le train, qui a connu plusieurs bris majeurs depuis son lancement en septembre 2019 dont un déraillement en septembre 2021, présente toujours des risques pour la sécurité, selon le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST).

Face à cette situation, la directrice générale d’OC Transpo, Renée Amilcar, rappelle que plusieurs mesures sont mises en place pour assurer la sécurité des passagers, par exemple l’inspection quotidienne des véhicules, le remplacement précoce des pièces par mesure préventive et la mise en place d'équipement de surveillance des vibrations sur certains trains.

Mme Amilcar espère aussi que l’entente conclue récemment avec le Groupe de transport Rideau (GTR) permettra de trouver des solutions pérennes aux problèmes du train léger.

Pas de changement de train

Alors que le BST observe une usure plus rapide des matériaux qui serait due, selon toute vraisemblance, à la conception du train demandée par la Ville à l’entreprise Alstom, OC Transpo compte maintenir pour le moment le même modèle de train, soit le Citadis Spirit, pour la Phase 2.

La directrice d’OC Transpo croit qu'il est trop tard pour changer de modèle de train alors qu’une partie de la flotte a déjà été construite.

On a déjà commencé à recevoir les véhicules de l’Étape 2, il nous en reste une vingtaine à recevoir sur les 84 total , indique Renée Amilcar. Donc, on les a déjà reçus, c’est pour cela qu’on veut absolument avoir la cause principale pour qu’on puisse faire les modifications nécessaires. Modifications qui impliqueront, à ce moment-là, l'entièreté du parc des véhicules.

« Même si on a pris des mesures d’atténuation, il faut trouver la cause profonde [des problèmes du train léger] aussi vite que possible. On a besoin du correctif final et je pense qu'on est très clair sur le fait qu’on aimerait pouvoir mettre en œuvre ces correctifs finaux pour les véhicules de l'Étape 2. » — Une citation de Renée Amilcar, directrice générale d'OC Transpo

Pour trouver la cause principale des dysfonctionnements du train léger, le transporteur ottavien compte mener plusieurs essais dans les prochaines semaines.

Renée Amilcar a été nommée directrice générale d'OC Transpo en octobre 2021. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jacques Corriveau

Une rencontre entre Renée Amilcar et le président d’Alstom Amériques, Michael Keroullé, aura aussi lieu lundi prochain pour discuter des difficultés et des solutions à apporter au train léger d’Ottawa.

Je vais avoir une discussion business avec le haut-placé [d'Alstom] pour voir s’il y a des choses qu'on peut accélérer encore plus. Par exemple, on fait beaucoup de tests actuellement pour pouvoir trouver la fameuse cause , raconte la directrice d’OC Transpo.