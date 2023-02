La Vallée-de-l’Or veut avoir son mot à dire dans la régionalisation de l’immigration

La MRC a adopté une résolution en ce sens mercredi. La Vallée-de-l’Or estime qu’un futur Centre régional financé par le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration du Québec (MIFI) doit avoir une gouvernance régionale partagée entre les deux pôles qui œuvrent déjà en recrutement international.

Selon le préfet Martin Ferron, la MRCVO s’est toujours dit ouverte au projet du CLD de Rouyn-Noranda, mais uniquement s’il se fait en partenariat. La résolution adoptée par la MRC soutient cependant que les discussions en vue d’une collaboration avec Rouyn-Noranda se sont retrouvées sans retour ni explications .

« On a déjà cette expertise depuis 2018 et on veut collaborer, pouvoir aller de l’avant et partager nos bonnes façons de faire quand on va à l’international. » — Une citation de Martin Ferron, préfet de la MRC de La Vallée-de-l'Or

On est une petite région, on doit se soutenir. Et malheureusement, il n’y a pas d’écoute et ça veut travailler en solo. Ce n’est pas vrai que ce projet va être centralisé et contrôlé par un groupe qui ne veut pas travailler avec l’ensemble des territoires. Que ce soit installé n’importe où, ce n’est pas important. Mais il faut qu’on travaille ensemble et qu’on se supporte , renchérit M. Ferron.

Le CLD de Rouyn-Noranda surpris

Les dirigeants du CLD de Rouyn-Noranda accueillent avec surprise cette sortie de la Vallée-de-l’Or. Selon le président du CLDRN, Marc Bibeau, c’est la Vallée-de-l’Or qui a elle-même fermé la porte à participer au projet, en septembre dernier. Il rappelle que la MRCVO avait pourtant appuyé une première mouture du projet de Rouyn-Noranda, présentée à la Conférence régionale des préfets en mai 2022.

Ils nous sont revenus en juillet pour nous dire de ne pas utiliser le terme régional, parce qu’on n’avait pas la permission de desservir les entreprises de la Vallée-de-l’Or, signale M. Bibeau. On a eu une rencontre virtuelle en septembre pour qu’ils nous expliquent leurs raisons de refuser de travailler avec nous, mais c’est demeuré nébuleux. Ils nous ont dit que c’était leur prérogative de vouloir travailler avec leur territoire.

Marc Bibeau, président du CLD de Rouyn-Noranda. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Félix B. Desfossés

Après que la première mouture du projet de Centre d’accompagnement ait été rejetée par le ministère de l'Immigration, le CLD est revenu à la charge avec un nouveau projet intitulé Panorama Québec. L'organisme a sollicité l’appui des autres MRC de la région, mais pas de la Vallée-de-l’Or.

Ils nous avaient déjà fermé la porte deux fois. On s’explique mal aujourd’hui leur réaction contre-productive , lance Marc Bibeau.

« On avait pris le taureau par les cornes avec ce projet-pilote, dans l’objectif de travailler pour l’entièreté de la région. Mais peu de temps après, ils ont fait marche arrière. On se demande aujourd’hui qui est contre-productif et qui ne veut pas le projet. » — Une citation de Marc Bibeau, président du CLD de Rouyn-Noranda

La porte ouverte à de nouvelles discussions

Contrairement à Martin Ferron, le président du CLD de Rouyn-Noranda ne croit pas que le projet de Centre d’accompagnement nécessite une gouvernance partagée entre les deux territoires.

C’est un dossier important, mais qui ne mérite pas d’avoir deux ou trois voix régionales. On y travaille depuis 2017 et nous avons développé un département avec toute l’expertise pour traiter des questions complexes en lien avec l’immigration. Notre projet prévoit des conseillers attitrés à chaque territoire, y compris la Vallée-de-l’Or, qui relèveront de Panorama Québec. On a travaillé fort là-dessus depuis un an et là, quelqu’un veut s’accaparer une part du gâteau.

Marc Bibeau ouvre aussi la porte à de nouvelles discussions avec la MRC de La Vallée-de-l’Or dans ce dossier. Martin Ferron se défend pour sa part de vouloir alimenter une rivalité avec Rouyn-Noranda.

On veut montrer notre déception et qu’on n’appuie pas leur façon de faire. Mais on ne veut pas que le torchon brûle ou de chicane. Ils ont encore le temps de corriger le tir. Ça va être beaucoup plus gagnant auprès du ministère de voir qu’on est solidaires et qu’on travaille ensemble , fait-il valoir.

Différence

Le projet-pilote mis de l’avant par le CLD de Rouyn-Noranda vise à accueillir 500 travailleurs étrangers en Abitibi-Témiscamingue sur un horizon de cinq ans. L’organisme espère obtenir une aide de 652 000 $ pour y arriver.

La Vallée-de-l’Or aimerait pour sa part qu’un financement de 750 000 $ soit accordé, mais pour une demande conjointe entre les deux territoires, en support aux autres MRC de la région.