Petit guide pour mieux comprendre les méandres du système de santé ontarien

Le système de santé ontarien fait l'objet de transformations majeures ces jours-ci. Le gouvernement Ford a lancé un vaste chantier pour faire une plus grande place au privé dans la prestation de soins. Les changements viennent ajouter une couche supplémentaire à un système déjà complexe et difficile à naviguer. Voici un petit guide pour y voir plus clair.

900 établissements de santé autonomes (ÉSA)

En anglais : Independant Health Facilities (IHF)

C'est le nombre approximatif de cliniques indépendantes  (Nouvelle fenêtre) qui offrent des soins remboursés par l’assurance maladie en Ontario. Ces cliniques privées fournissent en majorité des services diagnostics, comme des radiographies et l'imagerie par résonance magnétique (IRM), mais elles pratiquent aussi des chirurgies ambulatoires (chirurgies d'un jour), par exemple des opérations de la cataracte, reconstructions mammaires ou certaines interventions gynécologiques.

Le ministère de la Santé n'a pas été en mesure de nous donner le nombre exact de ces établissements. Le gouvernement a laissé entendre qu'il avait l'intention de délivrer de nouveaux permis pour créer plus d' ÉSA .

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

98 % des établissements de santé autonome sont à but lucratif

En anglais : for profit IHF

Quelques rares cliniques indépendantes sont des organisations à but non lucratif. C'est le cas du Kensington Health de Toronto (anciennement Kensington Eye Institute), qui se spécialise dans les chirurgies ophtalmologiques.

Source : Vérificatrice générale de l'Ontario

Une chirurgie de la cataracte au Kensignton Eye Institute de Toronto. Photo : Radio-Canada / Natasha MacDonald-Dupuis

26 000 chirurgies et procédures couvertes par l'assurance maladie et effectuées dans des ÉSA

En anglais : OHIP-insured surgeries and procedures performed in Independent Health Facilities

C'est le nombre d’opérations chirurgicales et procédures remboursées par la province qu'effectuent actuellement les cliniques indépendantes chaque année, selon un récent communiqué de la province.

En janvier, le gouvernement annonçait que 14 000 chirurgies de la cataracte de plus seraient confiées au privé. Ces interventions supplémentaires, financées par l’État, représentent jusqu’à 25 % de la liste d’attente actuelle. Elles seront réalisées à Windsor, Kitchener-Waterloo et Ottawa : la province dit avoir délivré quatre nouveaux permis à des centres de santé indépendants dans ces régions.

Source : Gouvernement de l'Ontario

4 hôpitaux privés

En anglais : Private hospitals

Seuls quatre hôpitaux privés existent en Ontario, et ce, en vertu d'une clause de droits acquis : l'hôpital Shouldice (spécialisé dans les opérations de hernie), l'hôpital Bellwood, le Clearpoint Surgical Unit (auparavant appelé Don Mills) et le St. Joseph’s Infirmary and Private Hospital – tous situés dans la région de Toronto. Attention, le terme hôpital peut porter à confusion ici : il ne s’agit pas d’hôpitaux traditionnels complets avec salles d’urgences, mais bien d’établissements spécialisés.

La loi interdit la création de nouveaux hôpitaux privés dans la province depuis les années 1970.

Source : Gouvernement de l'Ontario

Le gouvernement Ford dit avoir recours aux cliniques privées pour réduire les listes d'attente. Photo : StockLeb/Shutterstock

3 % des chirurgies ambulatoires au privé

Les établissements de santé autonomes (ÉSA) et hôpitaux privés qui effectuent des chirurgies ambulatoires (ou chirurgies de jour) représentent environ 3 % de la production chirurgicale annuelle dans la province.

Source: Vérificatrice générale de l’Ontario

50 % des interventions chirurgicales réalisées au privé à l’avenir?

Doug Ford est convaincu que le recours au privé est la solution pour réduire les temps d’attente dans le réseau de la santé. Le premier ministre avance même que l’Ontario pourrait rediriger jusqu’à 50 % des interventions réalisées dans les hôpitaux vers les établissements de santé autonomes. Ainsi, les hôpitaux pourront se concentrer sur les interventions les plus complexes.

« Lorsque vous additionnez tout, ce que j’en comprends, c'est 50 % de toutes les interventions chirurgicales qui pourraient être déplacées. » — Une citation de Doug Ford, premier ministre de l’Ontario

Source : Extraits d’une conférence de presse du 16 janvier 2023

206 000 personnes en attente d’une intervention chirurgicale

C’est l’estimation actuelle de la province. Ces temps d’attente varient selon le type d’intervention et d’une région à l’autre. Pour la cataracte, en moyenne dans la province, 87 % des patients sont examinés dans les délais cibles.

Source : Gouvernement de l'Ontario

En Ontario, des chirurgies non urgentes ont été reportées à trois reprises depuis le début de la pandémie. Photo : Getty Images / HRAUN

9230 postes d’infirmières vacants en Ontario

Le réseau de la santé est confronté à d’importantes pénuries de personnel que la pandémie a exacerbées. Mais le gouvernement Ford avance que sa stratégie de recrutement et de formation donne déjà des résultats; plus de 14 000 nouvelles infirmières autorisées, dont 6300 formées à l’étranger, se sont ajoutées à la main-d'œuvre disponible dans la province en 2022. Il s’agit de l’augmentation la plus importante jamais enregistrée. Le bémol, c’est que la province ne prend pas en considération les infirmières qui quittent la profession ou encore celles qui ne travaillent pas dans le secteur public.

Des travailleurs d'hôpitaux avaient lancé une campagne de cartes postales pour réclamer l'annulation de la loi. (Archives) Photo : CBC / Susan Goodspeed

Récemment, le gouvernement a indiqué vouloir miser sur l’élimination de certaines formalités administratives et, dans certains cas, sur le remboursement des frais de scolarité pour attirer de nouveaux travailleurs dans la profession. Il continue cependant de se battre devant les tribunaux pour maintenir ses politiques de bas salaires pour les employés du secteur public.

Source : Statistique Canada