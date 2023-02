Les magouilles de Vaillancourt encore plus importantes, soutient la Ville de Laval

Les malversations de Gilles Vaillancourt et de ses acolytes s’étendaient aux ventes de terrain, au déneigement et aux services professionnels d'architectes paysagistes, affirme la Ville de Laval, qui réclame 9 millions de dollars dans une série de poursuites civiles.

L’enquête policière baptisée Honorer a montré que, de 1996 à 2010, l’ancien maire Vaillancourt trônait au sommet d’un vaste système frauduleux visant à truquer l’octroi de contrats aux entreprises de construction et aux firmes d’ingénierie.

Avec trois nouvelles poursuites civiles déposées en décembre dernier au palais de justice de Laval, c’est la première fois que la Municipalité allègue que le système de fraudes était encore plus important qu’on ne le croyait.

C'est une nouvelle salve de poursuites qui visent des nouvelles personnes , explique Stéphane Boyer, maire de Laval. On touche par exemple les transactions de terrains, la gestion des dépôts à neige. [...] On vient s'adresser à des entreprises ou à des individus qui avaient peut-être moins la lumière durant la commission Charbonneau, mais dont le rôle est tout aussi néfaste pour la société.

Vente de terrains

La Municipalité lavalloise réclame notamment 500 000 $ aux héritiers du magnat de l’immobilier Giuseppe Borsellino.

De multiples gestes ont été posés par l’ancien maire Gilles Vaillancourt, son directeur général et M. Borsellino afin de brader un immense terrain qui appartenait à la Municipalité, détaille la poursuite civile.

Ce terrain à fort potentiel de développement a été acquis frauduleusement en 2000-2001 à une fraction de sa valeur marchande , selon la Ville, qui ajoute que Borsellino s’était engagé à vendre, au rabais, un terrain au directeur général en marge de cette transaction.

Gilles Vaillancourt et Giuseppe Borsellino, en 2003, lors d’un souper de homard au bénéfice de la Fondation Marcel Vaillancourt pour les enfants vulnérables. Photo : Gilles Vaillancourt : Le monarque / Les Éditions du Journal / Le Journal de Montréal

Dans un courriel envoyé à Radio-Canada, l’avocat de la succession de M. Borsellino dit contester vigoureusement les procédures intentées et estime qu’il s’agit d’acharnement en raison du décès de l’homme d’affaires en 2021.

La Ville de Laval pourrait élargir sa poursuite contre les héritiers de Giuseppe Borsellino à d’autres ventes de terrain, si elle obtient des informations additionnelles .

Architectes paysagistes

Dans une autre poursuite, la Ville de Laval soutient que les contrats professionnels d’architectes paysagistes étaient truqués, selon une part de marché préétablie par Gilles Vaillancourt .

La poursuite met en cause, entre autres, deux urbanistes bien connus au Québec : Daniel Arbour et Michel Collins. Ils faisaient partie des complices qui ont tiré profit du système , indique le document judiciaire. Leurs firmes auraient majoré de façon substantielle le prix de leurs soumissions.

Laval soutient aussi que les contrats pour la gestion des dépôts à neige étaient truqués et réclame 2 millions de dollars à la compagnie Nepcon.

Les facilitateurs

La Ville réclame de plus six millions de dollars à six proches de l’ancien régime, qui auraient facilité la collusion et la corruption.

Parmi les personnes poursuivies, on retrouve Pierre Lambert. Cet ex-avocat cachait l’argent provenant des dons illégaux au parti politique de Gilles Vaillancourt, et c’est la raison pour laquelle Laval le poursuit.

Pierre Lambert remet de l'argent à des enquêteurs de la commission Charbonneau.

L’émission Enquête avait révélé que Pierre Lambert était au cœur d’un vaste réseau de comptes bancaires en Suisse profitant à des gens d’affaires et à des politiciens de Laval, dont Gilles Vaillancourt.

En 2018, à la suite de l’arrêt des procédures criminelles contre Pierre Lambert en raison de délais judiciaires trop longs, l’ex-avocat a pu accéder de nouveau à ses comptes bancaires en Suisse. Il y contrôlait 5,5 millions de dollars.

M. Lambert n’est plus avocat depuis le 30 septembre dernier.

À lire aussi : Le trésor de Laval : Relisez le reportage d’Enquête sur les comptes de banque secrets de riches Lavallois et sur l’argent caché de Gilles Vaillancourt.

Robert Talbot, l’ancien avocat de la famille Vaillancourt, qui pratique toujours le droit, est aussi poursuivi par la Ville de Laval. Me Talbot aurait reçu d’importantes sommes d’argent provenant de la corruption.

Toujours dans la mire de la Ville de Laval, d’autres proches de Vaillancourt auraient facilité le stratagème de collusion-corruption :

Claude de Guise (ancien directeur du Service de l’ingénierie);

Guy Vaillancourt (homme d’affaires et frère de Gilles Vaillancourt);

Jean Bertrand (ex-avocat);

Jean Gauthier (ex-notaire).

Ce dernier a dit vouloir contester la poursuite. Ça n’a pas de bon sens , a dit M. Gauthier à Radio-Canada, tout en niant avoir participé au système frauduleux de Gilles Vaillancourt, bien qu’il ait plaidé coupable d'accusations criminelles pour des faits similaires. C’était une question de frais [...] d’avocats , a-t-il dit.

Toutes les autres personnes poursuivies par la Ville de Laval n’ont pas répondu à l’offre de Radio-Canada de commenter.

57 millions de dollars récupérés

C'est important d'envoyer un message clair aux entrepreneurs d'aujourd'hui, que Laval n'est plus et ne sera pas un terrain fertile à la corruption , dit le maire Stéphane Boyer en entrevue avec Radio-Canada. On veut que ça soit compétitif dans les appels d'offres. On veut que les règles du jeu soient équitables pour tous. On veut un système démocratique où les dés ne sont pas pipés.

Jusqu’à présent, Laval a réussi à récupérer 57 millions de dollars volés sous le règne de Gilles Vaillancourt. Les sommes dérobées aux Lavallois dépasseraient les 100 millions de dollars, selon la Ville.

« C'est sûr qu'on va aller au bout de l'exercice [...] On va poursuivre les démarches et il y aura aussi d'autres actions par la suite. » — Une citation de Stéphane Boyer maire de Laval