L’entreprise saguenéenne Vitrerie 20/20 acquiert Portes Béginois de Bégin

Le montant exact n'a toutefois pas été précisé par les acquéreurs.

Le copropriétaire de Vitrerie 20/20, Maxime Riopel, précise que le rachat de la PME s’inscrit dans une stratégie de croissance et de mise en marché.

Nous sommes spécialisés en portes et fenêtres d’aluminium et en ajoutant Porte Béginois, nous venons augmenter notre expertise en se diversifiant dans le domaine de la porte et du cadre de bois. Les deux entreprises sont complémentaires, un manufacturier de produit résidentiel et un transformateur de produits commerciaux, chaque entreprise pourra apprendre l’une de l’autre et créer une synergie , dit-il.

Cette acquisition comprend une usine de transformation de 1951 m2 à Bégin. L’entrepreneur souligne qu'une rénovation et un investissement au niveau structurel ne sont pas prévus à court terme. De plus, les travailleurs qui s’y trouvent conserveront leur poste.

« La logistique entourant la chaîne d’approvisionnement de Portes Béginois est déjà optimisée et le défi réside dans l’augmentation des ventes, une tâche sur laquelle nous nous appliquerons. Nous serons toutefois guidés dans cette nouvelle aventure puisque l’ancien propriétaire, Evans Savard, demeurera au sein de l’entreprise à titre de mentor. Cela permettra d’effectuer une transition de la direction en douceur. » — Une citation de Maxime Riopel, copropriétaire de Vitrerie 20/20

Du côté de la municipalité, le maire, Gérald Savard, se réjouit que la pérennité de cette PME qui cumule 40 ans d’existence soit assurée.