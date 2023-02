Quoi faire au Salon du livre de l’Outaouais

Revoir vos auteurs préférés en chair, en os et en dédicaces. Vous faire conter des histoires autour d’un feu de camp. Bouquiner, découvrir, échanger autour d’un poème, d’un roman, d’un essai ou d’une BD. Petits et grands lecteurs pourront de nouveau vivre en présentiel le Salon du livre de l’Outaouais (SLO), du 23 au 26 février prochain, au Palais des congrès de Gatineau.

Sous la présidence d’honneur de la bédéiste Iris Boudreau, Jean Dumont et David Ménard représenteront respectivement les écrivains de l’Outaouais et de l’Ontario français.

Le SLO sera également l’occasion pour les amateurs de littérature en tous genres de renouer avec des figures connues comme Patrick Senécal, Maureen Martineau, Catherine Éthier, Alex A, Chrystine Brouillet, Marina Orsini, Chloé Sainte-Marie et Jean Morisset ou encore Francine Ouellette, pour ne nommer que ceux-là.

Voici les activités qui ont retenu notre attention.

Feu de camp et coups de théâtre

Nouveauté cette année : une soirée autour d’un vrai feu de camp, à l’extérieur, place Gatineau pour la vie, réunira six auteurs qui partageront contes et autres histoires au public. Joanie Serré, Mo Bolduc, Lex Vienneau, Luc-Antoine Chiasson, Louis-Karl Picard-Sioui, Jay Odjick et Isabelle Amounou puiseront dans la mythologie autochtone, mais aussi dans les légendes françaises et acadiennes. Si les conditions météorologiques jouent les trouble-fête, ces Contes autour du feu auront lieu au Bar à mots, dans le Palais des Congrès.

Le samedi 25 février, 18 h 30 (lieu à confirmer en fonction de la météo)

Les étudiants de deuxième année du Conservatoire en jeu du Département de théâtre de l’Université d’Ottawa ont créé On est tous des îles, en écho à Un.Deux.Trois. de Mani Soleymanlou. Victor Barrette Paulhaus, Mauricio Campbell-Martinez, Laurie Caron, Laurence Gallant, Sarah Komendat, Victoria Michel, Lingeshwaren Mootoocurpen et Raphaël Racine présenteront un collage de leurs textes.

Le jeudi 23 février, 11 h 30, 12 h 30 et 19 h, salle Désert B

En lien avec le Mois de l’histoire des Noirs

En guise de points d’orgue au Mois de l’histoire des Noirs, le SLO fait notamment la part belle à la maison d’édition Mémoire d’encrier, qui célèbre ses 20 ans cette année.

Elkahna Talbi, Rodney St-Éloi et Jean-René Moisan vont donner voix au livre Baldin, Styron et moi de Mélikah Abdelmoumen. Cette lecture-spectacle mettra en lumière l’amitié entre James Baldwin, petit-fils d’une esclave noire, écrivain et défenseur de l’antiracisme, et William Styron, descendant de propriétaires d’esclaves.

Le vendredi 24 février, 20 h, salle Jean-Despréz

Une grande conversation-brunch autour du Contrat racial du philosophe Charles W. Mills, paru en version originale en 1997, réunira l’éditeur Rodney St-Éloi et le professeur de philosophie à l’université Columbia, Souleymane Bachir Diagne et Wesbter. Ce dernier signe la première traduction en français de ce texte important remettant en question la suprématie blanche.

Le samedi 25 février, 10 h, salle Désert du Palais des Congrès

Viv(r)e l’Acadie

Le SLO braque ses projecteurs sur l’Acadie, cette année, notamment en comptant parmi ses invités d’honneur l’autrice Vanessa Léger, dont la série L’averti a été couronnée au Combat national des livres 2022.

Le dimanche 26 février, 12 h 30, place Yves-Thériault

L’essayiste de Monctor mentor - Géocritique d’une ville, Benoît Doyon-Gosselin, y présentera son regard sur la ville de Moncton, capitale culturelle de l’Acadie, et l’impact qu’y ont les artistes, entre autres.

Le dimanche 26 février, 15 h, Scène Jacques-Poirier

De plus, l’Espace Acadie accueillera diverses rencontres et activités tout au long du SLO , dont le quiz Connais-tu ton Acadie?

Le vendredi 24 février, 13 h, Espace Acadie (stand 116)

Place à la jeunesse

Accompagnés par Edem Awumey, Lisa L’Heureux, Monia Mazigh et Blaise Ndala, 10 élèves du cégep et du secondaire de l’Outaouais ont écrit sur le thème de l’environnement. Leur collectif, Minuit moins une, regroupe leurs textes en prose, poésie ou de théâtre, et sera lancé au SLO .

Le jeudi 23 février, 19 h, Scène Jacques-Poirier

On fait une place à TikTok, par le biais de Bienvenue dans le monde des Stars de TokTok! avec Marilou Addison et Geneviève Guilbault.

Le jeudi 23 février, 11 h 30, et le dimanche 26 février, 10 h, Scène Jacques-Poirier

Les jeunes engagés dans le projet DISC-O de Dimension sportive et culturelle vont faire résonner leurs mots, et peut-être leurs maux, dans tous leurs états d’âme lors de La jeunesse se raconte.

Le samedi 25 février, 10 h, l’Apostrophe

Spectacle et prescriptions littéraires

L’urgence climatique a inspiré 12 auteurs d’ici et d’ailleurs. Résultat? Le recueil En cas d’incendie, prière de ne pas sauver ce livre, aujourd’hui mis en scène par Lisa L’Heureux. Avec Le R Premier, Mishka Lavigne, Jonathan Roy et Catherine Voyer-Léger, entre autres.

Le samedi 25 février, 19 h, salle Désert A

Du jeudi au dimanche, sept écrivains et un libraire se relaieront pour proposer aux intéressés leurs prescriptions littéraires (et permettre une incursion dans leur bibliothèque, par la bande), de la poète Louise Dupré à l’ex-RBO Yves P. Pelletier, en passant par la chroniqueuse Catherine Éthier, l’ancien membre des Bleu Poudre Ghislain Taschereau et l’autrice originaire de Gatineau Clémence Dumas-Côté.