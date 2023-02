Un appel au civisme en vue des courses Cryo de samedi sur le lac Saint-Jean

La température élevée de la nuit dernière a grandement ramolli la surface. Des passages à pied et à motoneige endommageraient les sentiers.

Avec plus de 20 pouces (50 centimètres) de glace, le lac est sécuritaire. Le redoux et la pluie ont engendré quelques zones de gadoue, mais nous avons un haut niveau de certitude que le tout regèle avec les deux prochaines nuits qui avoisineront les -20 degrés , a fait savoir par voie de communiqué Jean-Charles Fortin, directeur général de la fondation Sur la pointe des pieds, l’organisation derrière les Courses CRYO.

Deux sentiers ont été aménagés, soit un entre le Village sur glace de Roberval et le site des Chalets et Spa de Chambord. Le second part du dernier endroit et se rend au camping municipal de Saint-Gédéon. Ils sont clairement identifiés par des rubans de sécurité jaunes.

Quatre courses auront lieu samedi. Il y a d’abord l’épreuve de 34 kilomètres en vélo à pneus surdimensionnés, la Fat-Lac, qui sera lancée à 8 h 30. Une quinzaine de cyclistes sont inscrits. À 10 h 30, ce sera au tour des adeptes du ski de fond, en pas de patin, de s’élancer pour la même distance, dans le cadre de la Ski-Lo. Il s’agira d’une première pour l’événement.

Les épreuves de course à pied s’entameront en fin de journée. La Course Cryo de 34 km se fera à partir de 16 h 30 depuis la plage municipale de Saint-Gédéon et la distance réduite, 13 km, se fera à partir de 18 h au Village sur glace. Elles se concluront alors qu’il fera noir. Un total de 83 coureurs participeront à la longue distance et 89 à la seconde.

Le froid attendu devrait fournir des conditions glacées et dures, propices à la réalisation de bons temps. Selon Météomédia, il fera -16 degrés pour le départ des vélos avec un facteur éolien à -26. Le maximum prévu est de -7 degrés. Cette température devrait être présente de façon constante entre 16 h et 1 h dimanche matin.

L’an dernier, plus d’une cinquantaine de coureurs avaient abandonné en raison des conditions météorologiques difficiles.