Olivia et Noah dominent encore le palmarès des prénoms de bébés en Alberta

Olivia et Noah ont été à nouveau les prénoms les plus populaires pour les nouveau-nés albertains en 2022, selon le service provincial responsable des statistiques de l'état civil.

Pour la 10e année consécutive, Olivia a été le prénom féminin préféré, avec 192 bébés. Cependant, il y a eu une baisse par rapport aux 210 filles nommées Olivia nées en 2021.

Il s'agit de la plus longue période durant laquelle un prénom est resté en tête en Alberta, remontant à 1980.

Olivia Harris, 21 ans, raconte que, contrairement à aujourd’hui, son prénom n’était pas toujours aussi populaire lorsqu'elle était à l’école primaire.

Il avait plus d'Emma , lance-t-elle. Bien qu’elle n’a pas de rancune envers ses parents, elle note tout de même que le gain de popularité du prénom la dérange parfois. Je demande toujours à mes parents pourquoi ils m’ont appelé Olivia (...) Toutes les petites filles s’appellent Olivia aujourd’hui!

Pour les prénoms masculins, Noah remporte la palme pour la quatrième année consécutive, avec 229 nouveaux Noah en 2022. Ce nombre est en baisse par rapport aux 274 Noah nés en 2021.

Les cinq prénoms de filles les plus populaires Les cinq prénoms de filles les plus populaires Classement 2022 2021 2020 1 Olivia (192) Olivia (210) Olivia (236) 2 Sophia (151) Charlotte (166) Emma (184) 3 Emma (149) Ava (165) Charlotte (161) 4 Amelia (133) Emma (164) Ava (159) 5 Harper (125) Amelia (161) Sophia (151)

Près de 50 000 nouveau-nés

Il y a eu un total de 48 225 naissances enregistrées en Alberta l'année dernière. Sur ce total, 24 781 nouveau-nés ont été assignés comme garçons à la naissance, et 23 437 comme filles.

Dans sept cas, le genre du bébé n'a pas été indiqué au moment de l'enregistrement initial.

Parmi ceux-ci, presque 13 000 noms différents ont été enregistrés en 2022. Le gouvernement rappelle aux nouveaux parents qu’ils disposent d’un an pour enregistrer la naissance de leur enfant, ce qui signifie que les listes de noms de bébés et les statistiques de naissance peuvent changer.

Dale Nally, le ministre de Services Alberta et de la Réduction de la bureaucratie, estime que la popularité de cette liste annuelle est largement due au fait qu'il s'agit d'un simple sujet d'intérêt humain pour les albertains.

Les cinq prénoms de garçons les plus populaires Les cinq prénoms de garçons les plus populaires Classement 2022 2021 2020 1 Noah (229) Noah (274) Noah (239) 2 Liam (176) Jack (219) Oliver (229) 3 Theodore (173) Oliver (208) Liam (206) 4 Oliver (172) Liam (197) Benjamin (182) 5 Jack (159) Theodore (191) William (178)

« Donner naissance à un enfant et l'élever est probablement l'une des plus importantes expériences que l'on peut avoir. Il semble donc approprié de faire cette annonce alors que nous nous dirigeons vers la longue fin de semaine de la Fête de la famille. » — Une citation de Dale Nally, ministre de Services Alberta et de la Réduction de la bureaucratie

La fête provinciale du 20 février a été introduite en 1990, a expliqué Dale Nally, durant l'annonce de la liste des prénoms jeudi matin.

Sophia, Emma, Liam et Theodore

Complétant le palmarès des trois prénoms féminins les plus populaires, on retrouve Sophia avec 151 bébés et Emma avec 149 pour l'année 2022.

Parmi les 10 noms les plus populaires, Harper a grimpé de six places après avoir été 11e en 2021, tandis que Lily a également grimpé de huit places pour revenir dans la liste après avoir été absente en 2021.

Du côté des prénoms masculins, Liam est en deuxième place avec 176 bébés et Theodore remporte le bronze avec 173. Après trois ans d'absence, James est revenu dans le palmarès à la septième position du classement partagé avec Benjamin. Lucas est aussi revenu après ne pas s'être classé en 2021.

Le gouvernement estime que les prénoms sur la liste reflètent souvent des éléments importants pour les parents. Entre autres, ils peuvent être reliés au monde de la culture pop, des sports et même de la sphère politique.

À titre d’exemple, la liste affiche qu’il y a eu 24 enfants nommées avec le prénom féminin Rachel, 12 nouveau-nés ont été nommés Danielle et 30 bébés garçons nés l'an dernier portent maintenant le nom de Jason.