Pas de solution à court terme pour l’hémodialyse en Matanie et dans La Matapédia

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent n’a aucune solution à court terme pour améliorer la situation des patients de la Matanie et de la Matapédia qui ont besoin de traitement d’hémodialyse.

En début de semaine, le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, a, une fois de plus, interpellé le ministre de la Santé, Christian Dubé, pour rappeler que l’accès aux services d’hémodialyse aux patients de sa circonscription demeure difficile.

Les patients, pour qui le traitement est vital, doivent se rendre à Rimouski ou encore à Sainte-Anne-des-Monts plusieurs fois par semaine puisque des services d’hémodialyse ne sont pas offerts dans les hôpitaux d’Amqui et de Matane.

Mais la direction du CISSS dit qu’il n’est pas prévu, pour l’instant, d’ajouter des fauteuils de traitement d’hémodialyse dans les centres hospitaliers de Matane et d’Amqui.

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent indique toutefois avoir participé à l’implantation de plusieurs nouvelles chaises d’hémodialyse dans des centres satellites dans l’Est-du-Québec, notamment à Rivière-du-Loup, pour améliorer les délais d’accès à ce service pour la clientèle.

À savoir s’il y aura d’autres phases, il faudra regarder en fonction des besoins de la population , affirme le président-directeur général du CISSS du Bas-Saint-Laurent, Jean-Christophe Carvalho.

« Concrètement, il n’y a pas de plan sur la table à ce sujet-là. » — Une citation de Jean-Christophe Carvalho, PDG du CISSS du Bas-Saint-Laurent

Il explique que plusieurs critères doivent être considérés pour implanter de nouveaux fauteuils, comme les locaux, les coûts de dialyse et l’enjeu des ressources humaines.

Quand on veut démarrer un service comme celui d’hémodialyse en unité satellite dans un territoire qui est éloigné d’un centre comme Rimouski, on veut que le service puisse fonctionner et pas juste faire de belles annonces et pas être capable de rendre de service à la population , précise M. Carvalho.

Le nouveau PDG s’avance cependant en mentionnant qu’un ajout de fauteuils se ferait probablement à l’hôpital d’Amqui avant celui de Matane si jamais l’occasion se présentait.

L’impact qu’on aurait dans la Matapédia serait plus grand à cause de l’axe des usagers qui se trouve dans la Vallée de la Matapédia en allant vers la Gaspésie où ces personnes vulnérables se retrouvent assez loin de Rimouski quand elles ont besoin de service d’hémodialyse , précise Jean-Christophe Carvalho.

Situation inhumaine

Maintenant au fait de la position catégorique du CISSS du Bas-Saint-Laurent, le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, revient à la charge pour réclamer un service d’hémodialyse pour les citoyens de sa circonscription.

J’en appelle au ministre [de la Santé], dit-il. S’il persiste à ignorer cette réalité, il aura à faire face aux témoignages des familles de patients qui se sont laissés mourir.

« Si, en connaissance de cause, on continue de laisser la situation aller, c’est de la négligence. » — Une citation de Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia.

Le député matanais déplore que la situation en soit encore à ce point et ne croit pas qu’elle devrait être une question politique.

Quand on me dit au CISSS , et je ne leur en veux pas parce que c’est les paramètres qu’on leur donne, qu’ils pourraient accepter que des gens puissent faire jusqu’à 300 kilomètres pour avoir accès à ce service-là, c’est inhumain , ajoute M. Bérubé.

Pascal Bérubé confirme également être toujours en train de recueillir des témoignages pour sa plainte qu’il compte déposer au Protecteur du citoyen. Il ne sait toujours pas encore quand celle-ci sera déposée.

Vers un service à domicile?

En guise de solution, la direction du CISSS bas-laurentien envisage le déploiement d’un service d’hémodialyse à domicile.

Il était déjà question en 2019 du déploiement d’un service d’hémodialyse à domicile, un projet qui a été ralenti en raison de la pandémie, selon M. Carvalho.

Le dossier chemine, dit-il. Mais les démarches sont en cours pour qu’on puisse commencer à former les gens en région et augmenter notre capacité de personnes qui seraient en hémodialyse autonome.

Toutefois, cette possibilité pourrait accommoder certains patients, mais ceux considérés plus autonomes.

En ce qui concerne cette possibilité de déployer un service d’hémodialyse à domicile, le PDG avoue ne pas avoir d’échéancier fixe, mais aimerait pouvoir le démarrer d’ici la prochaine année.

Avec les informations d’Isabelle Lévesque et de Pierre-Gabriel Turgeon