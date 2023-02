Des activités de camp de jour pourraient être annulées en Outaouais par manque d’espace

Des organisateurs de camps de jour privés en Outaouais pourraient ne pas offrir leurs services cet été en raison du manque d’espace et de locaux disponibles. Certains parents s'inquiètent de ne pas trouver de place pour leurs enfants.

Chez les artisans des camps de jours Kinéactif, c'est une course contre la montre. La direction doit revoir ses plans, car il ne pourra pas réintégrer ses locaux du Cégep Heritage cet été.

Le cégep a récemment adopté un moratoire pour suspendre ses activités de location afin de se concentrer sur des projets propres à l'établissement.

Aux yeux du directeur des camps de jours Kinéactif, Frédéric Ouellet, la situation est problématique puisque des centaines d’enfants pourraient se retrouver sans possibilité de rejoindre le camp d’été, alors que les inscriptions débutent normalement à cette période de l’année.

On avait un local depuis trois ans au Cégep Heritage, puis maintenant il y a ce moratoire et [l’établissement] refuse de nous rencontrer pour faire des locations, explique M. Ouellet.

Le directeur des camps de jours Kineactif, Frédéric Ouellet. Photo : Radio-Canada

Les camps de jour Kinéactif proposent environ 1000 places par été, ce qui permet à 200 enfants de profiter des activités proposées chaque semaine.

La direction du Cégep Heritage assure, pour sa part, que l'institution souhaite « faire partie de la communauté », mais explique que cette décision est « nécessaire et temporaire afin de pouvoir réaliser une série de projets d'amélioration du Collège qui profiteront à toute la communauté ».

« Premièrement, notre mission est de fournir des environnements d'enseignement et d'apprentissage optimaux à tous nos étudiants et à notre personne », a indiqué dans une réponse écrite le directeur général de l'établissement, Terry Kharyati.

De son côté, le directeur des camps de jours Kinéactif, Frédéric Ouellet, affirme qu’il a entrepris des démarches auprès d’autres institutions dans le but de trouver des locaux. Il est cependant toujours en attente de réponses.

Si je n’ai pas de place, je ne pourrais pas tenir un camp de jour en avant du Parlement ou de la mairie, je vais être obligé de laisser tomber , déplore le directeur des camps Kinéactif.

Entre le moment de l'entrevue et la publication de cet article, M. Ouellet a indiqué qu'il avait reçu quelques nouvelles encourageantes, mais qu'il cherchait toujours un espace notamment dans le secteur de Hull afin de faire découvrir le parc de la Gatineau aux enfants.

Des enfants jouent au parachute dans un camp de jour. (Photo d'archives) Photo : getty images/istockphoto / SerrNovik

Le constat est le même pour le camp de jour Sonart qui pourrait devoir réduire ces offres cet été. Un des cinq locaux exploités par le camp de jour est en rénovation et le propriétaire doit relocaliser les activités cet été.

« C'est assez difficile de trouver un lieu pour un camp, parce que ça prend des infrastructures, des espaces extérieurs et aussi intérieurs pour les journées de pluie et plus de prendre un espace assez grand pour accueillir une masse d'enfants. Les écoles sont parfaites pour cela [...] mais cette année, particulièrement, il y a beaucoup d'écoles en rénovation », explique le propriétaire Vincent Boudreault.

Déception et inquiétude chez les parents

Du côté des parents, on s’inquiète de cette situation puisque les places se font rares dans les camps de jour de la région. Pour Ariane Sénécal, mère de deux garçons qui cherche un camp pour cet été, cela peut même ressembler à un parcours du combattant .

Les places sont déjà limitées et là, il y a des centaines de places qui [pourraient] disparaître d’un coup, donc ça va mettre de la pression sur tout le reste du réseau, et on risque de ne pas trouver ce qu’on veut , dit-elle.

Mère de deux garçons, Ariane Sénécal craint de ne pas pouvoir les inscrire au camp de jour cet été. Photo : Radio-Canada

La proximité du camp Kinéactif et les activités proposées font également partie des raisons de cette déception pour les familles.

On est super chanceux d’avoir accès à des pistes, des sentiers, donc ça signifie que mes enfants n’auront probablement pas accès à ces possibilités d’aller profiter de cette ressource extérieure qu’on a [juste] à côté , déplore Mme Sénécal.

De son côté, le directeur du camp Kinéactif se désole de la situation. Ce sont des enfants qui aiment nos camps, des parents qui choisissent ces camps dans la joie et dans le plaisir, puis cette année, ils sont en attente d’une décision.

La mère des deux garçons pense se tourner vers d’autres camps d’été dans le cas ou les camps de jour Kinactif ne trouveraient pas de locaux. Elle redoute toutefois d’avoir à affronter un fort achalandage au niveau des inscriptions.

Cette probable non-ouverture des camps Kinéactif est également dommageable pour l’emploi dans la région de Gatineau, explique le directeur.

On a un bon encadrement, une bonne structure, nos employés sont formés. Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, on accueille aussi des gens qui vont être formés pour entrer sur le marché du travail, donc c’est ça qui est [aussi] décevant , conclut M. Ouellet.

Selon l’Association des camps du Québec, le problème est réel partout en province.

La Ville de Gatineau assure offrir du soutien technique et financier aux organismes partenaires.

Avec les informations de Mohamed Tiéné