Le départ de la seule gastro-entérologue pédiatrique de la Saskatchewan sème l’inquiétude

Alors que la seule gastro-entérologue pédiatrique de la Saskatchewan s'apprête à fermer son cabinet, l'inquiétude gagne de plus en plus les parents de famille. En effet, Dr Simone Nicol, la seule spécialiste des maladies du système digestif, n'offrira plus ses services à compter du 12 mai selon selon l'Autorité de la santé de la Saskatchewan (SHA).

Depuis cette annonce, la mère de famille Sarah Turnbull ne sait plus où donner de la tête. En effet, le temps d'attente pour que sa fille Blake, âgée de 3 ans, consulte un gastro-entérologue pédiatrique était déjà de six ans.

Quand elle avait 1 an, on a trouvé un tissu inconnu sur son foie. Elle est sur la liste d'attente depuis lors. Aussi, elle a un intestin neurogène qui nécessite une gestion spéciale, et nous n'avons jamais vu un gastro-entérologue à ce sujet non plus , a déclaré Sarah Turnbull qui affirme que le temps d'attente pourrait être interminable.

Depuis quelques mois, la Saskatchewan ne disposait que de deux gastro-entérologues pédiatriques dans la province, mais l'un d'eux l'a quittée en juin, laissant seule la Dre Simone Nicol.

Sarah Turnbull affirme se tourner vers des groupes de parents, ainsi qu'à des recherches sur Internet pour traiter sa fille.

Google n'est pas le médecin, un autre parent non plus. Je n'ai pas de diplôme de médecine, mais on me laisse être mon propre médecin souligne-t-elle, ajoutant que sa fille n'a pas pu consulter un spécialiste après avoir été hospitalisée pour des problèmes intestinaux il y a deux ans. À plusieurs reprises, affirme Sarah Turnbull, le gouvernement lui aurait assuré que les choses s'amélioreraient.

Une préoccupation partagée par Lisa Glines. Âgée de 41 ans, ses deux filles sont atteintes du syndrome d'Alagille, une maladie qui affecte plusieurs organes et provoque d'horribles démangeaisons .

Il arrivait régulièrement que notre fille aînée, Ella, se réveille avec du sang partout dans ses draps parce qu'elle se grattait dans son sommeil jusqu'à ce qu'elle saigne. Il n'y a rien que nous puissions faire en tant que parents , souligne Lisa Glines.

Les deux filles de Lisa Glines sont atteintes du syndrome d'Alagille, une maladie qui touche plusieurs organes et provoque des démangeaisons. Photo : Soumise par Lisa Glines

Cependant, les enfants de Lisa Glines ont pu voir un spécialiste après 18 mois d'attente. Mais la jeune femme se dit attristée en apprenant la fermeture du cabinet de Dre Simone Nicol.

L'une des principales préoccupations de Mme Glines est l'interruption du médicament spécialisé Maralixibat, utilisé pour les démangeaisons de sa fille Ella.

En effet, cela nécessite une prescription d'un gastro-entérologue. Elle affirme que la perte du dernier spécialiste mettrait sa fille dans une situation difficile .

Des recrutements de spécialiste en cours

Dans un communiqué envoyé par courriel mardi, l'Autorité de la santé de la Saskatchewan (SHA) affirme recruter activement pour pourvoir les postes vacants en pédiatrie, y compris les gastro-entérologues pédiatriques. En outre, l'organisme provincial assure travailler à la rétention du personnel.

Entre-temps, l'équipe de direction du SHA travaille avec d'autres provinces pour mettre en œuvre un plan de prestation de services à distance similaire à celui que nous avions mis en place par le passé , peut-on lire dans le communiqué.

La SHA n'a pas répondu à la question concernant les temps d'attente actuels et la disponibilité des gastro-entérologues dans la province.

Ce n'est pas un problème nouveau. Cela fait des années que cela dure et le gouvernement nous sert la même platitude en disant qu'il recrute et retient. Le statu quo ne suffit pas, il ne comble pas les lacunes , s'indigne Lisa Glines.

Avec les informations de Pratyush Dayal