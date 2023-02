Les producteurs de grains de la région réclament une compensation pour le transport

Ils demandent à la Financière agricole de modifier le programme d’Assurance stabilisation du revenu agricole (ASRA) afin qu’il tienne compte des coûts de transport plus élevés en région.

Dans une résolution adoptée lors de l'assemblée générale annuelle de l'organisme, mercredi à La Sarre, ils réclament aussi du gouvernement une indemnisation pour les frais de transport de leurs intrants.

Selon le syndicat des producteurs qui compte environ 200 membres, les entreprises agricoles situées en région sont désavantagées par rapport à celles qui sont plus près des marchés.

« Le coût du transport est comme pris en moyenne dans tout le Québec. Nous, la demande qu'on fait, c'est d'être indemnisés sur le coût réel de notre transport en région. » — Une citation de Luc Mayer, président des Producteurs de grains d’Abitibi-Témiscamingue

M. Mayer affirme que les membres subissent une hausse conséquente des frais de transport, surtout depuis les deux dernières années.

Chaque tonne de produits qu'on vendait avant la pandémie nous coûtait entre 40 et 50 $ pour l'envoyer dans les régions où c'est transformé, en Ontario ou dans le sud du Québec. Maintenant, c'est rendu de 60 à 75 $ la tonne. C'est que c'est un bon pourcentage. L'organisme qui calcule les coûts de production que la Financière (agricole) analyse, on veut que ce soit plus séparé selon les régions justement pour être mieux couvert parce que ça fait longtemps qu'on parle de cet enjeu-là. Mais avec l'augmentation des coûts de transport, c'est encore plus urgent de le faire , soutient Luc Mayer.

La Financière agricole va analyser la demande

Le directeur territorial de la Financière agricole, Marc Dickey, dit prendre acte de la demande des producteurs. Celle-ci sera examinée par son organisation, comme pour d'autres demandes, avant de voir s'il y a lieu de proposer des ajustements.

Mon rôle, c'est de prendre connaissance des préoccupations qu'ont exprimées les producteurs de grains de la région et de transmettre à mon organisation copie de leur résolution, afin d'examiner , indique M. Dickey.

À la question de savoir comment l'organisation répond à ce genre de demande, Marc Dickey signale que l'analyse est faite au cas par cas.