La mairesse de Saguenay refuse de céder à une mise en demeure du syndicat des pompiers

La mairesse de Saguenay a reçu une mise en demeure après des propos qui ont mis le feu aux poudres dans les relations de travail la semaine dernière.

La magistrate a laissé entendre que certains membres de l’exécutif syndical ont tenu des propos homophobes à l’endroit du directeur du service incendie, Carol Girard, et prétend que ces prises de positions sont à l’origine du climat de travail toxique que dénoncent les pompiers.

Malgré les démarches judiciaires, Julie Dufour persiste et signe par la voie de ses procureurs.

« Le questionnement que vous reprochez à madame la mairesse n’a aucunement la portée que vous lui prêtez. Qui plus est, madame la mairesse n’entend pas se voir muselée quant à un propos tenu légitimement et de bonne foi dans le cadre d’un débat d’intérêt public. » — Une citation de réponse des procureurs du cabinet de Julie Dufour

Le conseiller municipal responsable de la Commission des ressources humaines, Martin Harvey, confirme qu'il a été informé de la mise en demeure, mercredi.

Il y voit plutôt une manœuvre syndicale qui vise à forcer un règlement dans les négociations en cours avec les pompiers.