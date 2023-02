La directrice générale de YouTube, Susan Wojcicki, quitte son poste

Susan Wojcicki, directrice générale de YouTube et l'une des premières personnes embauchées par Google, quitte son poste au sein du géant technologique. Elle en a fait l’annonce jeudi dans une mise à jour personnelle sur la plateforme de partage de vidéos.

Mme Wojcicki, qui est l'une des femmes les plus en vue dans le monde de la technologie, a déclaré qu'elle allait se concentrer sur sa famille, sa santé et ses projets personnels et qu'elle prévoyait jouer un rôle consultatif du côté d'Alphabet, la maison mère de Google.

Avant de devenir la PDG de YouTube, en 2014, elle occupait le poste de vice-présidente des produits publicitaires de Google.

Elle sera remplacée par son adjoint Neal Mohan, jusqu’ici responsable de la publicité et des produits, qui a rejoint les rangs de l’entreprise en 2008.

Ce changement de garde intervient alors que les recettes publicitaires de YouTube ont chuté pour le deuxième trimestre consécutif. Il survient aussi dans un contexte de concurrence intense pour le temps d’écran, autant du côté des services de diffusion en continu comme Netflix que de celui des réseaux sociaux, qui misent sur les courtes vidéos comme TikTok et les Reels de Facebook et Instagram.

Qui est Neal Mohan?

Neal Mohan, diplômé de l’Université Stanford, a été nommé directeur des produits de YouTube en 2015. À ce poste, il s'est concentré sur le développement de YouTube Shorts, le concurrent de TikTok, ainsi que sur YouTube Music et les différentes offres d'abonnement.

Auparavant, il a passé près de six ans à travailler pour le compte de DoubleClick, une entreprise acquise par Google en 2008. Il a par la suite occupé pendant environ huit ans le poste de vice-président de la publicité de Google.