Un trio de francophones avec les Pontiacs de Bonnyville

Même si l’équipe représente une communauté francophone, située à 250 km au Nord-Est d’Edmonton, elle ne compte pas toujours des joueurs francophones dans sa formation.

Cette année, en plus de l’entraîneur-chef Mario Pouliot, on retrouve trois joueurs qui parlent la langue de Molière au sein de la formation et leur histoire est très différente.

Parmi eux, un Franco-Albertain, un Québécois et un Franco-Ontarien.

Nicolas Beaudoin, le Franco-Albertain

Originaire de Saint-Paul, à 70 km de Bonnyville, Nicolas Beaudoin réalise un rêve en jouant pour les Pontiacs.

C’est un rêve de jouer ici. Quand on est jeune, on regarde les Pontiacs et on travaille fort parce qu’on espère jouer pour l’équipe un jour , dit-il, en ajoutant que les Pontiacs sont un peu comme les Oilers, pour les résidents du Nord-Est.

Nicolas n’est pas le premier Beaudoin à porter les couleurs de l’équipe de Bonnyville. Son frère Jean-Marc a joué pour les Pontiacs durant trois saisons entre 2002 et 2005.

Selon l’entraîneur-chef, Mario Pouliot, Nicolas Beaudoin aurait tout ce qu’il faut pour jouer au sein de la Ligue de hockey junior majeur de l’Ouest (WHL).

C’est un petit gars qui travaille fort chaque fois qu’il saute sur la patinoire et qui a de la facilité à marquer des buts , affirme le vétéran-entraîneur. Quand je suis arrivé, il jouait sur le quatrième trio, il a fait son chemin et maintenant il est sur le premier trio et sur les deux unités spéciales.

Même s’il n’a que 18 ans, Nicolas Beaudoin occupe le deuxième rang des marqueurs chez les Pontiacs avec 69 points, dont 37 buts, en 50 rencontres. Il se retrouve au septième rang des meilleurs marqueurs de la ligue et au premier rang parmi toutes les recrues.

Nicolas Beaudoin porte les couleurs des Pontiacs de Bonnyville, comme l'a fait son frère Jean-Marc au début des années 2000. Photo : Radio-Canada

Comme de nombreux joueurs du circuit junior A, le jeune homme originaire de Saint-Paul a choisi cette ligue dans l’espoir de poursuivre sa carrière dans les rangs universitaires américains. Il n’a pas eu à attendre longtemps, il a reçu, et accepté, une offre de l’Université Alaska-Fairbanks.

La saison prochaine, il sera de retour avec les Pontiacs, après quoi il ira dans le nord du continent pour poursuivre des études en administration des affaires, tout en portant les couleurs des Nanooks.

Je suis content d’avoir signé avec une petite université, car je suis habitué de vivre dans une petite communauté , affirme l’ancien élève de l’École du Sommet de Saint-Paul. En plus, j’adore la pêche, je vais donc essayer de pêcher là-bas le plus souvent possible.

Ludovik Tardif, le Québécois

Ludovik Tardif est lui aussi âgé de 18 ans. Originaire de Québec, les études ont toujours été une chose importante pour lui et sa famille. C’est pourquoi il a rapidement fait le choix de ne pas suivre le chemin que suivent la majorité des hockeyeurs québécois, à savoir les rangs Midget AAA et la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Après une saison dans les rangs bantam, il a choisi de poursuivre ses études et de porter les couleurs de l’Académie Saint-Louis, une école préparatoire située à Québec. Il a ensuite joint les rangs du Upper Canada College de Toronto.

Ludovik Tardif voulait jouer pour l'entraîneur Mario Pouliot. Photo : Radio-Canada

Pour la suite de sa carrière dans les rangs juniors, il avait choisi la Ligue de hockey junior A de la Colombie-Britannique (BCHL).

Je sentais que c’était une ligue pour moi. C’est une ligue très rapide où on retrouve beaucoup de bons joueurs , partage-t-il.

Les choses ne se sont cependant pas déroulées comme l’espérait le jeune attaquant. Après avoir disputé cinq rencontres avec l’équipe de Vernon et neuf avec l’équipe d’Alberni Valley, il a constaté qu’il ne se retrouvait pas dans la meilleure situation pour assurer son développement,

J’avais besoin d’un entraîneur qui pouvait m’aider à devenir meilleur. Je connaissais Mario Pouliot parce que j’étais en Abitibi quand il a remporté la Coupe Memorial avec les Huskies de Rouyn-Noranda , affirme l’attaquant.

Convaincu que le pilote québécois était l’entraîneur dont il avait besoin, Ludovik Tardif a demandé à son directeur général de l’échanger aux Pontiacs et celui-ci a acquiescé.

En 28 matchs avec Bonnyville, il a marqué 11 buts et amassé 16 aides pour 27 points.

Ça va super bien ici , dit le hockeyeur de Québec, je joue avec de bons joueurs, j’ai beaucoup de temps de jeu et je suis dirigé par un entraîneur exigeant, qui connaît mon potentiel et qui me pousse à être meilleur chaque jour.

Celui qui se décrit comme un meilleur passeur que buteur n’a toujours pas signé d’entente avec une université, mais il ne s’en fait pas trop. Son agent est en contact avec certaines institutions qui sont aussi intéressées à ses services.

Ludovik Tardif veut être certain de faire le bon choix, car une fois qu’il s’engagera avec une université, il y sera pour une période de quatre ans.

Max Séguin, le Franco-Ontarien

Comme son coéquipier Ludovik Tardif, Max Séguin, originaire d’Orléans dans l’Est ontarien, avait choisi de jouer dans la BCHL . C’est aussi par un échange qu’il s’est retrouvé avec les Pontiacs.

Max a joué pour le Collège St.Andrews près de Toronto et nous avons tenté de le convaincre de se joindre à nous pour jouer son hockey junior , mentionne le co-directeur général Neil Lamgridge, mais il a préféré tenter sa chance en Colombie-Britannique.

Avant même le début de la saison, l’attaquant de 18 ans a constaté qu’il avait peut-être fait le mauvais choix.

Je ne voyais pas les choses de la même façon que les dirigeants à Vernon , mentionne-t-il. J’ai reçu un autre appel du directeur général des Pontiacs qui m’offrait une place au sein de son équipe et je suis content d’avoir accepté d’être échangé.

Max Séguin est originaire d'Orléans, en Ontario. Photo : Radio-Canada

Utilisé avec Matteo Giompa, que l’entraîneur-chef Mario Pouliot décrit comme étant le meilleur joueur de la ligue, et Nicolas Beaudoin, Max Séguin connaît une excellente saison. Il se retrouve au troisième rang des marqueurs de la formation, derrière ses deux compagnons de trio.

C’est très facile de jouer avec eux, c’est deux joueurs avec beaucoup de talent , affirme le Franco-Ontarien.

Max Séguin espère lui aussi attirer l’attention d’une université aux États-Unis. Il ne travaille cependant pas avec un agent, les contacts prennent donc un peu plus de temps.

Mario [Pouliot] et le directeur général m’aident beaucoup, mais je sais que pour l’instant, l’important c’est de me concentrer sur la façon dont je joue et d’essayer d’aider l’équipe à gagner , mentionne celui qui présente une fiche de 59 points en 53 matchs.

Les défis du recrutement

Le recrutement de joueurs est le principal défi des équipes de niveau junior du pays , affirme le co-directeur général Neil Langridge. Il y a 16 équipes dans la AJHL , mais il y a 132 équipes au Canada qui tentent de convaincre les mêmes joueurs de joindre leurs rangs , se désole-t-il.

Quand ils vont à la rencontre de jeunes prospects, les dirigeants des Pontiacs ont quelques cartes à jouer.

Nous leur parlons de notre marché, Bonnyville est la plus petite ville de la AJHL , alors nous leur disons que ceux qui jouent pour notre équipe vivent complètement l’expérience du hockey junior. Toutes les ressources se retrouvent à moins de cinq minutes, les joueurs deviennent partie intégrante de la communauté et il n’y a pas de distraction comme dans les grandes villes , affirme le codirecteur général.

Neil Langridge est le codirecteur général des Pontiacs de Bonnyville. Photo : Radio-Canada / Guy Moquin

Il ajoute : nous leur montrons aussi notre feuille de route. Avec les années nous avons établi de bons contacts avec plusieurs universités qui aiment venir faire du recrutement à Bonnyville. Par exemple, cette saison, six de nos joueurs ont signé une entente avec une équipe universitaire, l’an passé, nous en avions neuf.

Le recrutement de jeunes des environs est aussi très important. Non seulement c’est bon pour le hockey mineur de la région, mais cela aide à augmenter le nombre de spectateurs lors de nos matchs , confie Neil Langbridge. Cette année, nous avons un jeune de Saint-Paul et deux de Bonnyville, on voit que les spectateurs s’identifient à eux et son plus présent pour les matchs.

Avoir une équipe gagnante est aussi un très bon argument de vente. Les Pontiacs n’ont encore jamais gagné de championnat en 31 ans d’histoire. L’équipe connaît une bonne saison et Neil Langbridge croit que cette année, pourrait être la bonne pour son équipe.