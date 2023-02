La commission Rouleau sur l’état d’urgence présentera son rapport vendredi

La commission Rouleau, chargée de déterminer s'il était justifié pour le gouvernement fédéral d'invoquer la Loi sur les mesures d'urgence pour mettre fin à la crise du « convoi de la liberté », l'hiver dernier, va rendre public son rapport vendredi après la présentation de ses conclusions et recommandations au Parlement.

La Commission sur l'état d'urgence, présidée par le juge Paul Rouleau, avait tenu des audiences publiques pendant près de sept semaines au cours desquelles elle a entendu 300 heures de témoignages et examiné quelque 9000 documents déposés en preuve.

La principale question à laquelle devra répondre la commission est : le gouvernement fédéral a-t-il été suffisamment transparent à propos des raisons pour lesquelles le cabinet se sentait légalement justifié d'invoquer ce qui est censé être une mesure de dernier recours?

Rappelons que le premier ministre Justin Trudeau a invoqué la Loi sur les mesures d'urgence le 14 février 2022 après que des milliers de manifestants et de camionneurs eurent bloqué le centre-ville d'Ottawa et certains passages frontaliers, dont celui, très achalandé, qui relie Windsor et Détroit.

La déclaration d'état d'urgence accordait des pouvoirs extraordinaires aux gouvernements, à la police et aux institutions financières pour limiter les droits des manifestants à la liberté de réunion, geler les comptes bancaires et obliger les entreprises privées à collaborer avec les autorités, le tout dans le but de mettre un terme aux manifestations.

Au cours de sept semaines de témoignages, il est apparu que l'interprétation du gouvernement de ce qui constituait une menace pour la sécurité du Canada n'était pas conforme à la définition énoncée dans la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), à laquelle renvoie la Loi sur les mesures d'urgence.

L'avis juridique qui a amené le directeur du SCRS, David Vigneault, les fonctionnaires fédéraux, le cabinet et le premier ministre à cette conclusion n'a pas été communiqué à la commission. Le gouvernement insiste sur le fait que cet avis est protégé par le secret professionnel.

C'était la première fois que la Loi sur les mesures d'urgence était invoquée depuis qu'elle a remplacé la Loi sur les mesures de guerre en 1988, de sorte que les seuils juridiques pour son utilisation n'avaient jamais été testés jusqu'ici.

Plus de détails à venir