Michelle Phillips remporte la course Yukon Quest

C’était simplement une solide course! , a expliqué la meneuse de chiens à son arrivée à Dawson City.

Une de ces traversées magiques où tu continues d’avancer. Je me suis sentie choyée d’avoir un si bon groupe de chiens pour accomplir cela , a ajouté Michelle Phillips après sa victoire.

Depuis le départ de la course samedi dernier, six meneurs de chiens s’affrontaient dans cette épreuve.

Après l’arrivée victorieuse de Michelle Phillips à Dawson City, deux autres meneuses de chiens sont arrivées en soirée, soit Millie Porsild et Mayla Hill, qui ont respectivement obtenu la deuxième et troisième place.

Michelle Phillips a traversé le fil d'arrivée dans la nuit de mardi à mercredi, à Dawson, avec les 12 chiens qu'elle avait dans son équipe au départ de Whitehorse, samedi. Photo : Mark Kelly

Deux épreuves plus courtes ont aussi été disputées cette année, entre Whitehorse et les villes de Braeburn (160 kilomètres) et de Pelly Crossing (402 kilomètres).

Retour de la course internationale

Depuis 2022, le trajet de la Yukon Quest a été réduit. Il reliait auparavant la ville de Fairbanks en Alaska et Whitehorse sur un parcours de 1600 kilomètres.

Une mésentente sur les règles de la course et le traitement réservé aux chiens de traîneaux avaient été mis en cause dans cette séparation.

La grande gagnante de cette année, Michelle Phillips, qui a participé huit fois à l’ancienne mouture de la course, espère un retour à cette formule canado-américaine.

La course s'arrête maintenant à Dawson City plutôt que de traverser la frontière et se conclure en Alaska. (Photos d'archives) Photo : Radio-Canada / Claudiane Samson

J’ai vraiment envie de continuer [vers Fairbanks], de m’occuper de mes chiens au campement et de me préparer pour la prochaine section. C’est triste qu’on ne puisse pas , a-t-elle déclaré à son arrivée à Dawson.

Michelle Phillips a par ailleurs choisi de ne pas participer à la course Iditarod cette année, expliquant qu’elle préfère prendre un pas de recul pour un moment .

Lors de sa dernière participation à cette course, elle a été pénalisée pour avoir mis ses chiens à l'abri durant une tempête. Une décision qu’elle dit assumer pleinement.

Maintenant sa victoire confirmée, Michelle Phillips souhaite s’occuper de ses chiens avec beaucoup de gâteries, d’affection et de câlins .

Elle souhaite aussi prendre soin d’elle après une course si exigeante.

Un petit massage, ça ferait du bien!

D'après les informations de George Maratos