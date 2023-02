La Cour d’appel de la C.-B. ordonne la saisie de trois quartiers généraux des Hells Angels

Un comité de trois juges de la Cour d’appel a annulé une décision rendue en 2020 par la Cour suprême de la Colombie-Britannique, qui permettait aux Hells Angels de conserver leurs propriétés de Nanaimo, de Kelowna et de l'est de Vancouver.

Dans une décision publiée mercredi, les juges statuent que ces propriétés seraient probablement utilisées pour des activités criminelles à l'avenir.

L'engagement des membres dans des activités illégales a été facilité par l'accès à des informations recueillies [de manière clandestine] dans les quartiers généraux et par la protection contre la surveillance [des] forces de l'ordre offerte par les quartiers généraux , est-il écrit dans la décision de la Cour.

« La conclusion la plus logique et la plus raisonnable à tirer des preuves est que les quartiers généraux ont été conçus et équipés au moins en partie dans ce but précis. » — Une citation de Extrait de la décision de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique

Un litige de longue date

En 2007, la province a invoqué sa loi sur la confiscation des biens obtenus criminellement (Civil Forfeiture Act) pour tenter de saisir le quartier général de Nanaimo, puis ceux de Kelowna et de l'est de Vancouver en 2012.

La Couronne alléguait que les propriétés de Kelowna et de l'est de Vancouver étaient liées à des extorsions, à des agressions et même à des meurtres.

En 2013, les Hells Angels ont lancé une demande reconventionnelle contre la Couronne, contestant à leur tour les ordonnances de saisie.

Selon l’avocat spécialiste des libertés civiles Joseph Arvay, qui représentait les motards, mais qui est décédé en 2020, la police n'avait pas été en mesure de prouver que les Hells Angels étaient une organisation criminelle. Il souvenait que, trop souvent, la confiscation civile était utilisée comme substitut au processus judiciaire.

La Cour avait alors rejeté les réclamations de la province et ordonné que ce qui avait été saisi au quartier général de Nanaimo soit restitué.

Dans sa décision de plus de 300 paragraphes publiée mercredi, la Cour d'appel affirme que de nombreux membres et associés des sections des Hells Angels de l'est de Vancouver, de Kelowna et de Nanaimo ont commis des crimes graves dans le passé.