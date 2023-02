De la pluie verglaçante attendue dans la nuit de jeudi à vendredi en Estrie

La douceur qu'on a connue va nous quitter, et au courant de la nuit, il y a un système qui va amener des précipitations dans le sud du Québec, explique le météorologue à Environnement et Changement climatique Canada, Simon Legault. Plusieurs régions vont avoir de la neige, mais le sud de l'Estrie, près des frontières américaines, devrait avoir des mélanges de précipitations. Peut-être un peu de neige pour commencer, mais essentiellement, ce sera de la pluie verglaçante ou du grésil.

Selon Environnement Canada, de 2 à 10 mm de verglas sont attendus au cours de la nuit, et pourraient rendre les routes glissantes. Les précipitations devraient commencer après minuit, et risquent de causer des conditions hasardeuses au petit matin. On recommande aux gens de faire vraiment attention.

Les secteurs plus au nord, comme Richmond et Thetford Mines, devraient quant à eux recevoir de 15 à 25 cm de neige. Comme les routes ne sont pas froides, cela devrait être tout de même un peu moins glissant , rassure Simon Legault.

Par la suite, le météorologue soutient que la météo du week-end devrait être agréable, mais le mercure risque de chuter au cours des jours suivants.