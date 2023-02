Les observations d’ovnis au Canada ont augmenté depuis l’abattement d’un « ballon-espion »

Le principal chercheur canadien en matière d’objets volants non identifiés, ovni, Chris Rutkowski, basé à Winnipeg, constate une augmentation du nombre d’observations de ces éléments au cours des derniers jours. Selon lui, davantage de Canadiens tournent leurs yeux vers le ciel après que les avions de chasse américains ont abattu, dernièrement, trois objets dans les espaces aériens américains et canadiens.

Chris Rutkowski, de l’organisme Winnipégois Ufology Research, recueille et analyse depuis près de 35 ans les données canadiennes sur les ovnis, ou phénomènes aériens non identifiés comme on les appelle plus récemment.

À la suite de la décision sans précédent des gouvernements américain et canadien de prendre des mesures contre ces objets, M. Rutkowski a reçu un certain nombre de descriptions d’observations.

Les gens surveillent de plus près le ciel et, heureusement, les signalent afin que nous puissions obtenir des données sur ce que les gens voient , déclare-t-il.

Les observations d’ovnis signalées ont atteint un sommet historique au Canada dans les années 2010.

L’étude la plus récente de l’organisme Ufology Research, publiée au début du mois, suggère qu’il y a eu 768 observations d’ovnis dans le pays l’année dernière. Il s’agit d’une augmentation d’environ six pour cent par rapport à l’année précédente.

Selon l’étude, ces chiffres ne reflètent probablement pas l’ensemble de la situation, car les personnes hésitent à signaler des observations par crainte d’être ridiculisées ou par souci de leur réputation.

Cependant, les sondages réalisés indiquent que 10 % des Canadiens croient avoir vu un ovni, indique M. Rutkowski.

Lorsqu’une personne déclare avoir vu un ovni, qu’il s’agisse d’un pilote ou d’une personne ordinaire dans la rue, il se peut qu’elle ait vu quelque chose d’assez significatif et potentiellement utile pour les chercheurs , indique-t-il.

Plus de transparence pour satisfaire la soif de savoir

Des avions de chasse américains ont abattu un objet non identifié au-dessus de la côte nord de l’Alaska vendredi, un autre au-dessus du centre du Yukon samedi et un autre au-dessus du lac Huron, non loin de la frontière avec le Canada, dimanche.

Des recherches sont en cours dans une région éloignée du centre du Yukon pour localiser les restes de l’objet, que le chef d’état-major de la Défense, le général Wayne Eyre, a qualifié de ballon suspect .

Les responsables gouvernementaux américain et canadien ont déclaré que rien n’indiquait que les objets étaient l’œuvre d’extraterrestres ou d’une activité extraterrestre .

Une carte montrant les emplacements des objets non identifiés abattus au cours des deux dernières semaines. Photo : Radio-Canada / Philip Street

Ces événements surviennent après qu’un ballon de surveillance chinois a traversé le continent américain il y a deux semaines et a été abattu au large des côtes de la Caroline du Sud, selon les autorités américaines.

Un intérêt populaire croissant

Des données récentes de Google Trends révèlent la curiosité innée des gens pour les visiteurs interplanétaires. En effet, les ovnis étaient le troisième sujet le plus recherché au Canada, samedi dernier, avec plus de 100 000 recherches.

Le lendemain, il a chuté à la 13e place, tandis que le terme extraterrestres a connu une tendance constante dans le nord du Canada depuis dimanche.

Selon le professeur au département de géographie de l’Université Simon Fraser, en Colombie-Britannique, Paul Kingsbury, l’étude de ce phénomène a été prise plus au sérieux, dans les milieux universitaires, après la découverte de détails sur le programme OVNI du Pentagone en 2017 .

Il estime que les États-Unis ont fait des efforts coordonnés pour documenter cette question et que ce n’était forcément pas le cas du côté canadien.

Selon lui, il est important que les administrations américaine et canadienne travaillent de manière transparente avec la communauté scientifique afin que les universitaires puissent accéder aux informations et aux données qui permettront d’identifier ces objets.