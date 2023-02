Printemps érable en Outaouais : l’entente d’indemnisation est entérinée par le tribunal

Ceux et celles qui voudraient bénéficier du règlement doivent avoir été arrêté.es par le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) le 18 avril 2012 à la Promenade du Lac-des-Fées à Gatineau et [avoir] reçu un constat d’infraction , peut-on lire dans l’avis rédigé par le cabinet assurant la représentation des manifestants, la firme Melançon, Marceau, Grenier, Cohen (MMGC).

C’est le résultat de 10 ans de travail de la part de notre représentant, qui a mené ce dossier jusqu’au bout. On pense que c’est une belle transaction , a déclaré l’avocate qui pilotait le recours, Me Marie-Claude St-Amant.

L’indemnité sera partagée entre les bénéficiaires selon le nombre de personnes qui se seront manifestées. Celles-ci ont six mois à partir du 16 février2023 pour remplir un formulaire sur le site web du bureau d’avocats. Des 725 000 $ entérinés par le tribunal, ce sont un peu plus de 95 000$ qui seront versés à titre d’honoraires et débours au cabinet MMGC.

Simon Lespérance, représentant de l'action collective du 18 avril 2012. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Me St-Amant souhaite maintenant que le plus grand nombre de personnes arrêtées en avril 2012 se manifestent auprès du cabinet. On veut que les gens en parlent. On va travailler en conséquence pour joindre tout le monde , soutient l’avocate.

Au moment où l’entente avait été annoncée, la mairesse de Gatineau France Bélisle s’en était montrée satisfaite, disant espérer que ce dénouement permettra à tous de se tourner vers l’avenir. Le règlement prévoit non seulement un dédommagement monétaire, mais aussi une reconnaissance de responsabilité de la part de la Ville de Gatineau.

La Ville de Gatineau reconnaît que les arrestations et la détention intervenues le 18 avril 2012 ont causé un préjudice aux personnes ainsi arrêtées et détenues. Notre assureur procède à une entente hors cour dans le dossier de l’action collective Lespérance, pour permettre à toutes les parties impliquées de tourner la page , avait déclaré la mairesse Bélisle le 20 décembre dernier.

Ceux qui s’opposaient à l’entente devaient se manifester en salle de cour jeudi, mais personne ne s’est prévalu de cette possibilité.

Rappel des faits

Le 18 avril 2012, un groupe avait entrepris de marcher sur la promenade du Lac-des-Fées entre les pavillons Alexandre-Taché et Lucien-Brault de l’Université du Québec en Outaouais (UQO).

La manifestation était pacifique et la police escortait les marcheurs, selon le compte-rendu de M. Lespérance. Les choses se sont corsées par la suite, alors que l’escouade antiémeute du SPVG a été déployée sur les lieux et les manifestants pris en souricière.

Plus de 200 personnes ont reçu un constat d’infraction ce jour-là. Elles ont été amenées par fourgons cellulaires et par autobus dans divers postes de police de la région. M. Lespérance dit avoir été amené à un poste de police de Gatineau, sur le boulevard Gréber.