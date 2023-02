Des résidents de Thunder Bay plaident en faveur des bibliothèques municipales

Alors que la Ville de Thunder Bay procède à l’évaluation de tout le réseau des bibliothèques municipales sur son territoire, exercice qui n’a pas été fait depuis plus de dix ans, un résident affirme que celles-ci sont d'une grande importance pour la communauté.

Jase Watford raconte avec passion l’importance que les bibliothèques ont eue dans sa vie.

Pour Jase Watford, qui a vécu en situation d'itinérance, les bibliothèques publiques lui ont permis de se reprendre en main, de sortir de la rue et de s'éduquer. Il affirme leur devoir sa vie. Photo : Avec la permission de Jase Watford

Ayant vécu en situation d’itinérance, souffrant de problèmes de santé mentale et se décrivant comme un toxicomane en guérison, M. Watford affirme que c’est grâce à ces institutions s’il est toujours en vie.

« La bibliothèque m’a sauvé la vie à de multiples reprises. Si je n’avais pas été en mesure d’y avoir accès, je ne sais pas ce qui me serait arrivé. Rien de bon, j’imagine. » — Une citation de Jase Watford

La bibliothèque a toujours représenté un endroit sécuritaire pour M. Watford où il pouvait se réfugier et tenter de remettre sa vie sur la bonne voie .

C’était le seul endroit que je connaissais , souligne-t-il avant d’ajouter que les employés des bibliothèques publiques connaissent la population qu’ils desservent et peuvent les guider sans poser de jugements .

« Je n’ai jamais rencontré de bibliothécaires cruels qui ne veulent pas de ta présence. Ils veulent que tu apprennes [...] que tu te branches, ils veulent que tu aies une meilleure vie. » — Une citation de Jase Watford

M. Watford observe une déconnexion entre deux pans de la population qu’il qualifie de nantis et de démunis . Alors que certains peuvent tout s’acheter, cette réalité est impossible pour d’autres, explique-t-il.

« J’ai lu des milliers de livres, mais je n’en possède que trois! » — Une citation de Jase Watford

Les gens ont réellement besoin des programmes communautaires menés par la bibliothèque et des services gratuits qui y sont prodigués et qui ne sont accessibles nulle part ailleurs, toujours selon M. Watford.

Plus que du béton

M. Watford souhaite que son témoignage guide le conseil de la bibliothèque municipale de Thunder Bay.

Nous faisons appel à des consultants qui s’attardent aux infrastructures de nos bâtiments existants , explique le directeur général de la bibiliothèque, Richard Togman avant d’ajouter que la distribution géographique des succursales sera examinée afin de veiller à ce qu’elle soit optimale pour rejoindre et servir la communauté .

« Il s’agira peut-être d’améliorer les installations existantes, de louer de nouveaux espaces, de construire un nouveau bâtiment. Pour le moment, toutes les options sont sur la table. » — Une citation de Richard Togman, directeur général de la Bibliothèque municipale de Thunder Bay

Tout en gardant en tête que l’espace des bibliothèques doit évoluer et s’adapter aux nouvelles fonctions qu’elles se sont données au fil du temps.

Un exemple concret émis par M. Togman : l’accueil difficile des centaines de citoyens au sein des murs de la bibliothèque qui s’était chargée d’organiser des débats entre les candidats lors de la dernière élection municipale.

En fonction de cette information, quelques scénarios possibles seront présentés au conseil municipal afin de prendre leurs commentaires en compte et de permettre au public de s’exprimer sur les plans proposés.

Un public qui se préoccupe grandement du futur des bibliothèques municipales si l’on se fie au rôle déterminant qu’il a joué dans le maintien de leur budget, tient à souligner Richard Togman, impressionné et surpris par le soutien reçu de la part des citoyens sur ce dossier.

Au cœur de la communauté

Le conseiller municipal Andrew Foulds, réélu pour une 5e fois lors des dernières élections, est bien placé pour s’exprimer sur la question, lui qui a siégé au conseil de la Bibliothèque publique de Thunder Bay lors de son dernier mandat.

Il ne cache d’ailleurs pas sa profonde affection pour ces institutions qu’il juge essentielles.

Le conseiller municipal Andrew Foulds croit que les bibliothèques doivent être adéquatement financées, fortes, accessibles et inclusives. (Photo d'archives) Photo : CBC Marc Doucette

L’élaboration d’un plan stratégique directeur est, selon lui, un exercice sain et réfléchi pour ériger les bibliothèques pour la génération future et [un exercice ] clé afin de connaître les besoins, désirs et nécessités de la population.

D’autant plus qu’en 2023, les bibliothèques sont bien plus que des livres , selon M. Foulds.

« Les bibliothèques sont des espaces inclusifs qui concernent l’éducation, la littératie, la formation, l’éducation aux médias et il s’agit d’un endroit où les gens peuvent construire leur communauté. » — Une citation de Andrew Foulds, conseiller municipal du quartier de Current River

Ces espaces communautaires fournissent à certains individus des ressources électroniques pour leur permettre de communiquer avec leur communauté d’origine, créent des ateliers pour leur permettre de créer un curriculum vitae ou invitent des intervenants du milieu de la santé pour fournir du soutien et de l’aide aux populations vulnérables.