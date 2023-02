La centralisation des tests médicaux retarde des diagnostics à Québec

Ils pointent principalement du doigt les délais de transport et parfois même la perte des échantillons. L’analyse peut prendre entre une journée et plusieurs semaines, risquant de mettre en péril la santé des patients.

Quand on a un cancer et qu’on est jeune, la maladie évolue rapidement. Alors ce qu’on voudrait c’est de traiter la maladie le plus rapidement possible, mais quand les tests sont envoyés à l’extérieur, par exemple à Montréal, puis que tu as le résultat six à huit semaines plus tard, ça peut nuire aux traitements , donne en exemple Marie-Hélène Leblanc, cardiologue et présidente du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ).

L'hôpital Laval, aujourd'hui appelé institut universitaire de cardiologique et de pneumologie de Québec Photo : Radio-Canada / Sébastien Tanguay

Optilab a été mis en place par les libéraux, il y a environ cinq ans pour centraliser les examens de laboratoires dans certains centres. Et, comme c’est le cas ailleurs dans la province, ce n’est pas la première fois que des médecins de l’ IUCPQ décrient le fonctionnement du système.

On a essayé de diminuer les centres où les examens de laboratoire se faisaient, à l’échelle provinciale, et nous ça nous a beaucoup touchés. Nous, auparavant, on avait notre gestion autonome de nos laboratoires , rappelle la médecin.

Chaque délai encouru a un impact sur toute la chaîne de traitement, dans un hôpital. Le temps de réponse rapide est important pour optimiser la gestion des lits, des civières à l’urgence et être capable de libérer des patients plus rapidement. C’est un élément essentiel pour la fluidité des activités chirurgicales, procédurales, etc. , plaide Marie-Hélène Leblanc.

Une petite victoire à l'horizon

La cardiologue sent tout de même que le ministre de la Santé est sensible à certaines de leurs revendications. On avait déjà rencontré le ministre Dubé qui était très ouvert, mais c’est toute la structure administrative au ministère qui fait que c’est plus difficile , souligne-t-elle.

Après deux ans de dédales administratifs, les médecins de l' IUCPQ ont tout de même pu se contenter d’une petite victoire en obtenant la permission de refaire un test qui sert en chirurgie cardiaque.

Certaines analyses doivent être faites pendant les chirurgies. Photo : Reuters / Régis Duvignau

Avec la centralisation, l’examen avait été déplacé, alors les résultats, on ne les a plus immédiatement, mais quand le patient est opéré et qu’il est sur la table et que le résultat rentre cinq jours plus tard, ce n’est pas normal , indique Marie-Hélène Leblanc. Cet examen de l'haptoglobine vient de nous revenir, en début de semaine on a reçu une lettre.

Par contre, d’autres de leurs doléances n’ont toujours pas obtenu de résultats. Il y a des tests de biopsie pulmonaire qui sont faits ici en recherche, mais qu'on ne peut pas faire parce que la grappe Optilab n’a pas encore décidé que ça pouvait être fait chez nous , relate-t-elle.

Elle souligne que les hôpitaux de la région attendent toujours la mise à jour de la grappe de la Capitale-Nationale, la subdivision régionale d’Optilab, qui n’est pas toujours entrée en fonction.

Le ministre entend les médecins

Par déclaration écrite, le cabinet du ministre de la Santé affirme qu’il a demandé dans les dernières semaines aux médecins de regarder tous les endroits où les délais pour les patients sont trop longs, notamment pour la prise en charge à l’urgence, les chirurgies et dans ce cas-ci les tests de laboratoire.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Il prendra également le temps d’analyser l’ensemble des éléments de la lettre , soulignant qu’il entend très bien les enjeux soulevés par les médecins .