Plus de sécurité demandée pour les travailleurs d’entretien de logements subventionnés

Le syndicat, qui représente 20 employés à temps plein, affirme que les travailleurs sont régulièrement témoins de violence domestique et de consommation de drogue, et qu'ils sont harcelés au travail.

Les travailleurs sont confrontés à des armes, toutes sortes d'armes que nous n'avons jamais vraiment vues auparavant , affirme Bryan Keith, président de la section locale 4705.

Bryan Keith craint que les problèmes s’aggravent. Photo : Radio-Canada / Aya Dufour

Et de grandes quantités de drogue. Malheureusement, dans certains cas, je sais que certains de nos membres ont rencontré des personnes qui ont fait une surdose dans les cages d'escalier qui n'ont peut-être pas survécu à cette surdose.

Selon M. Keith, des membres du personnel d’entretien ont trouvé des armes à feu jetées dans l'herbe à l'extérieur de certains complexes et ont dû se protéger après que des objets aient été jetés de balcons.

Nous arrivons au point où nous recevons suffisamment de plaintes en matière de santé et de sécurité de la part de membres qui disent qu’ils ne peuvent pas continuer à travailler comme ça , affirme-t-il.

Il ajoute que le syndicat a commencé à déposer des plaintes auprès de la Ville en disant qu’elle doit fournir un lieu de travail plus sûr à ces travailleurs.

La Ville dit travailler pour des logements plus sûrs

Dans un courriel à CBC, un porte-parole de la ville a déclaré qu'ils continuaient à mettre en œuvre des actions pour répondre aux problèmes de santé et de sécurité soulevés par les locataires, les visiteurs et les employés.

La municipalité affirme avoir également mis en œuvre plusieurs améliorations des mesures de sécurité, notamment l'affectation d'agents responsables de l'application des lois municipales près de certains logements.

Des affiches comme celles-ci sont bien en vue dans les logements subventionnés par la Ville. Photo : Radio-Canada / Aya Dufour

Là où il y a des raisons de croire qu'une activité criminelle se produit, notre équipe agit en tant qu'agent de liaison avec le Service de police du Grand Sudbury et soutiendra les enquêtes policières dans la mesure du possible , indique le courriel.

Nous continuons de collaborer pour mettre en œuvre des initiatives concernant la santé et la sécurité des locataires et des employés, y compris la formation, la mise à jour des procédures opérationnelles et des risques et l'amélioration de la sécurité des bâtiments. Nous allons continuer à travailler avec nos partenaires syndicaux pour assurer un lieu de travail sûr et sain.

Mais l'assurance de la Ville ne réconforte pas Colin McKerral, résident et leader communautaire du complexe de la rue Louis.

Selon plusieurs résidents de cet immeuble, celui-ci est de plus en plus dangereux pour les préposés à l'entretien de la Ville. Photo : Radio-Canada / Aya Dufour

Il y a un gros problème de sécurité pour tout le personnel d'entretien. L'été dernier, d'après ce que je sais, les gars coupant l'herbe ont été attaqués deux fois, une fois avec un couteau.

Certains membres du personnel doivent se promener dans le bâtiment, dans ces maisons en rangée et il y a des toxicomanes, il y a des gars avec des couteaux, des bâtons de golf, des Tasers, etc., n'importe quelle arme et ils marchent librement.

C'est censé être du logement familial, pas pour les toxicomanes avec des problèmes.

Il ajoute que les inquiétudes des préposés à l'entretien ont également entraîné un ralentissement de travaux pourtant urgents.

La Ville a déclaré dans un courriel à CBC qu'elle n'a reçu aucune préoccupation officielle du syndicat en matière de santé et de sécurité concernant les employés travaillant seuls au complexe de la rue Louis.

Nouvelles approches de la police

Le Service de police du Grand Sudbury (SPGS) a adopté une approche appelée services de police axés sur les problèmes pour réduire la criminalité et les troubles sociaux.

Dans une déclaration à CBC, le SPGS affirme que la méthode repose fortement sur la collaboration communautaire avec les agences de services sociaux, ainsi que sur la prévention des crimes.

La stratégie a été appliquée à ce complexe de logements, situé au 720, avenue Bruce, qui a récemment été le théâtre d'incidents très médiatisés impliquant la police. Photo : Radio-Canada / Aya Dufour

En 2022, les agents de l'Unité centrale d'intervention communautaire ont effectué 81 patrouilles ciblées au 720, avenue Bruce , indique le communiqué.

« Ces initiatives proactives sont menées pour accroître la visibilité, insuffler un sentiment de sécurité et engager la communauté. Les agents de l’unité organisent également des forums communautaires auxquels les résidents peuvent assister pour discuter de problèmes et préoccupations et en savoir plus sur la prévention des crimes. » — Une citation de Communiqué du Service de police du Grand Sudbury

De 2021 à 2022, il y a eu une diminution notable des appels de service pour crimes violents, y compris une diminution du nombre de vols qualifiés (-83 %) et de conflits liés à la violence entre partenaires intimes (-67 %), ainsi qu'une diminution notable des crimes contre les biens, comme les vols (-50 %), peut-on aussi lire dans le communiqué.

Avec les informations de CBC