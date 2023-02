Y aura-t-il des traversées entre Rimouski et Forestville en 2023?

La réfection du quai de Forestville , attendue depuis des années, jette un doute sur le service de traversier entre Rimouski et la ville nord-côtière cette année.

Les travaux doivent débuter la semaine prochaine pour se terminer au mois de juillet.

Cet échéancier pourrait devenir un obstacle, tant pour l'exploitation du CNM Évolution d’Hilaire Journault que pour la Corporation de liaison maritime Rimouski–Forestville, l' OBNL que la Société de promotion économique de Rimouski (SOPER) et la Société d’économie et de développement de Forestville (SEDF) souhaitent former pour administrer le service avec un nouvel armateur.

La capacité d'accueillir un navire à Forestville pendant la réfection du quai demeure incertaine à ce stade-ci, d’autant plus qu’un périmètre de sécurité sera établi pendant la durée des travaux. Selon la mairesse de Forestville, Micheline Anctil, l’infrastructure sera en théorie inaccessible pour les riverains et les navires, mais elle espère que des solutions puissent être identifiées. On est en train d’étudier quelles sont nos options , dit-elle.

Les coûts des travaux sur le quai de Forestville sont évalués à 11 millions de dollars, soit le double prévu en 2018. Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Si des traversées sont effectuées cet été entre les deux rives, la saison pourrait être très courte, ce qui pourrait poser des défis de rentabilité pour l’une ou l’autre des entités qui pourraient offrir le service.

Les négociations de la SOPER et de la SEDF avec l’armateur choisi se poursuivent et s’attardent actuellement sur l’enjeu du quai de la rive nord. On est à cette étape-là , précise l’élue.

La mairesse et présidente de la Société d’économie et de développement de Forestville (SEDF), Micheline Anctil, refuse de se prononcer sur un échéancier pour le projet de traverse. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

N’empêche, les pourparlers tardent à aboutir, près d’un an après la sélection de ce promoteur, dont l’identité est toujours inconnue. Le maire de Rimouski, Guy Caron, ne se formalise pas de ce délai. Il estime que le contexte économique difficile peut potentiellement expliquer la lenteur des négociations.

De son côté, Micheline Anctil se fait plus prudente. On travaille pour le retour d’un traversier permanent , dit-elle, sans toutefois préciser un échéancier.

« C’est difficile de vous dire [si je suis] optimiste ou pessimiste. » — Une citation de Micheline Anctil, mairesse de Forestville et présidente de la Société d’économie et de développement de Forestville (SEDF)

Une mise à jour de l’état du projet de traverse de la SOPER et de la SEDF soit être faite en mars prochain.

Initialement, les deux organismes de promotion économiques avaient pour objectif d’offrir des traversées au mois d’avril 2022, mais le prix élevé du carburant et l’instabilité liée à l’invasion russe en Ukraine les ont forcés à repousser cet échéancier.