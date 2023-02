La résistance contre la censure, un livre à la fois

Pendant presque dix ans, Summer Boismier a enseigné l’anglais au secondaire dans son Oklahoma natal à Norman, une petite ville de cet État conservateur. En début d’année scolaire, on lui a demandé de couvrir les livres qui avaient été bannis par le conseil scolaire, conformément à une loi de l’État qui définit ce qui peut être enseigné en termes de sujets raciaux et du genre.

Lorsque les élèves sont entrés dans ma classe le premier jour de la rentrée, ils ont vu les étagères de la bibliothèque de la classe recouvertes de papier. Et sur ce papier, j'avais écrit : Voici les livres que votre État ne veut pas que vous lisiez , relate-t-elle.

Dans sa classe, Summer Boisimier a dû couvrir les étagères de livres qui ont été bannis par son conseil scolaire en Oklahoma. Photo : Gracieuseté : Summer Boismier

Elle a ajouté en plus le code QR de la bibliothèque de Brooklyn qui met à la disposition des étudiants les livres qui ont été interdits dans certains États. Résultat : elle a été suspendue par son école le premier jour de l’année scolaire. Par acquit de conscience, elle a alors décidé de démissionner.

Depuis, elle a déménagé à New York et elle travaille désormais pour la bibliothèque de Brooklyn, qui essaie de mobiliser les étudiants des États où la censure est forte et de les aider dans leur combat contre celle-ci.

Ce que ces lois font du point de vue de l'éducation, c'est qu'elles chassent les enseignants des salles de classe. Ils ne peuvent pas remplir les postes parce qu’il y a une hémorragie d'enseignants , dit-elle.

Dans sa propre famille, par exemple, sur les quatre personnes qui enseignent, trois ont quitté la profession depuis un an.

Summer Boismier a quitté l'enseignement pour se consacrer à la lutte contre la censure des livres dans les écoles Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnoild

Depuis Brooklyn, elle organise maintenant la résistance face à cette censure installée par des politiciens et membres de conseils scolaires qui font des campagnes de financement basées sur la peur et l'intolérance.

C'est là que nous avons besoin de nous lever, de quitter Twitter et Facebook et de passer à l’action, de nous montrer aux réunions des conseils scolaires, d'envoyer des messages de soutien, de faire en sorte que les législateurs sachent qu’on n'accepte plus toute cette intolérance. Je pense que c'est vraiment le seul moyen viable de renverser la vapeur et de créer un antidote à ce virus, pour ainsi dire , affirme-t-elle.

C'est ce que Summer Boismier et la bibliothèque de Brooklyn essaient de faire en donnant aux étudiants les moyens d'utiliser les voix qu'ils ont déjà pour faire pression et apporter ce changement dans leurs écoles avec leurs conseils scolaires et dans leurs communautés en général.

Le grand pouvoir du code QR

Depuis la mise en place de l’initiative Unbanned books, la bibliothèque de Brooklyn a reçu plus de 6000 demandes de cartes de membres virtuelles, qui leur donnent accès à l'ensemble des livres censurés par certains États comme la Floride ou inaccessibles dans leur région respective.

En septembre dernier, l'organisation PEN America a recensé près de 1500 livres qui ont été bannis dans plus de 5000 écoles, dont 801 situées au Texas et 566 en Floride. Environ 41 % des livres interdits abordaient le sujet de la communauté LGBTQ et 40 % avaient des personnages principaux issus des membres de minorités visibles.

Jonathan Friedman, directeur du secteur éducatif et liberté d’expression au sein de l’organisme, chapeaute le Freedom to Read Advocacy Institute. Une résistance nécessaire, selon lui, face à des politiciens et groupes de pression très bien organisés et imposants.

Il donne notamment l’exemple du président de la Chambre des représentants de Floride qui a appelé directement le conseil scolaire d’un comté pour lui demander comment cela se faisait-il que tel livre était encore sur les tablettes de la bibliothèque.

Imaginez être un directeur d’école, c’est assez intimidant. L'ascension de Ron DeSantis et sa politique anti-woke aussi a évidemment donné du crédit à cette tendance de censure , dit-il.

M. Friedman estime que la population ne saisit pas vraiment l’ampleur de cette censure de livres.

Ils savent que peut-être un livre a été interdit dans leur communauté, mais ils ne comprennent pas nécessairement que, vous savez, dans l'école, dans un autre État, ils interdisent déjà des centaines de livres à la fois , déplore-t-il.

Jennifer Cousins, qui habite Orlando, a un enfant non binaire qui s'est impliqué dans le combat contre cette censure. Elle trouve l’initiative Unbanned books remarquable. C’est génial que ces ressources soient à notre disposition. Il est essentiel que ces livres soient disponibles dans les écoles, là où nos enfants passent huit heures par jour , pense-t-elle.

Jennifer Cousins, qui a un enfant non binaire, milite au sein du groupe Florida Freedom Read Project. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Will Larkins, qui se définit comme queer, applaudit aussi l’initiative, mais il a un bémol : Je crois que ces programmes hors de l’État sont très importants, mais ce n’est pas une solution viable, c’est un pansement, pas un traitement.

Summer Boismier reconnaît que ce n’est pas idéal, mais c’est un début. C’est une mesure palliative. On peut offrir un accès aux livres sur Internet, mais certains n’ont peut-être pas accès à un ordinateur ni même à un téléphone intelligent. On doit poursuivre le combat , lance-t-elle.

Le pouvoir sans cesse croissant des conservateurs

La cause de cette efficacité des groupes conservateurs face à ce combat est décrite dans le livre de Kyle Spencer, Raising them Right.

« Ils sont fortement financés, très actifs et sont très forts en ligne afin de promouvoir leurs thèmes de guerre culturelle. La droite est efficace parce que la rage et la colère fonctionnent bien pour lever des fonds. Elles se répandent rapidement, elles deviennent virales. » — Une citation de Kyle Spencer, journaliste et autrice de Raise Them Right

Kyle Spencer estime que les groupes conservateurs sont beaucoup mieux organisés que les progressistes quand vient le temps d'être actifs sur les campus scolaires Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Là où le pouvoir de ces groupes semble avoir été très probant concerne les cours d’appoint sur l’histoire afro-américaine, qui dans leur première forme comportaient des éléments expliquant le mouvement Black Lives Matter, la discrimination positive et la théorie de la critique raciale.

La commission des collèges, le puissant College Board – un organisme à but non lucratif financé à hauteur d’un milliard de dollars et qui chapeaute les cursus collégiaux – a décidé de supprimer ces sujets trop encombrants .

Le College Board devrait avoir honte de lui-même. Je suis de plus en plus désabusée à son égard pour cette raison, parce que le College Board est censé servir les étudiants. Et je pense qu'il fait un travail de plus en plus médiocre à cet égard chaque année , déplore Kyle Spencer.

PEN America impute une certaine responsabilité aux conseils scolaires qui, pendant des années, n’ont pas vu la tendance de radicalisation qui s’installait petit à petit.

Il y a eu des élections au conseil scolaire qui, vous savez, étaient un peu endormantes, explique Jonathan Friedman. Les gens n'y prêtaient pas nécessairement attention. Mais il y a eu cet effort pour les politiser de nouvelles manières et pour essayer de prendre l'école publique sous une aile idéologique particulière pour qu'elle ne reflète plus une sorte d’ouverture.

Une question de survie

Est-il trop tard pour renverser la tendance? Kyle Spencer constate que la gauche a toujours été réactive sur ces enjeux, alors que les conservateurs misent beaucoup sur le long terme.

Je pense qu'il est vraiment important pour la gauche, pour les progressistes, pour tous les Américains, explique Kyle Spencer, de mettre continuellement en avant le fait que la droite, le Parti républicain dans ce pays, ne porte plus ou ne promeut plus les idéaux américains. Ils sont en opposition avec la démocratie. Ils sont en opposition avec les libertés auxquelles ils prétendent croire.

Will Larkins, qui se définit comme queer, apprécie le coup de pouce de la bibliothèque de Brooklyn pour rendre disponibles les livres censurés dans son État de la Floride. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Malgré tout, Jonathan Friedman demeure optimiste face à l'imposante organisation des groupes conservateurs qui ont, dit-il, noyauté les conseils scolaires et qui s’imposent de plus en plus sur les campus grâce à des méthodes de communication très efficaces utilisées par des ténors et des influenceurs de la droite radicale comme Ben Shapiro, Charlie Kirk et autres.

Je pense que ce n'est qu'une question de temps avant qu'il y ait une sorte de réveil de plus d'étudiants, pour qu'ils apprennent, vous savez, ce qui se passe ici, ce qu'ils peuvent faire, comment faire pour que plus d'adultes traitent cette question plus sérieusement , affirme-t-il.

Aujourd’hui, Summer Boismier s’ennuie de l’enseignement. Mais elle préfère oublier les mauvaises conditions salariales et le fait de se faire traiter de pédophile et de groomer parce qu’elle mettait à la disposition de ses élèves de niveau secondaire ces livres sur la différence d’orientation sexuelle.

Elle va cependant continuer de se battre pour ceux qui sont restés en place et qui ont le courage de lutter contre cette puissante censure. Dans sa famille de l'Oklahoma, il est trop tard; sur les quatre membres qui sont enseignants, un seul est encore dans la profession.