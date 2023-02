Magna International investit plusieurs millions de dollars en Ontario

Le fabricant de pièces automobile Magna International mise sur l'Ontario et investit 470 millions de dollars pour étendre ses activités dans la province.

Nous sommes ravis d'apporter de nouvelles activités, de nouveaux investissements et de nouveaux emplois en Ontario , indique Eric Wilds, chargé de la commercialisation chez Magna.

L'entreprise a notamment choisi de moderniser son usine de Windsor et prévoit d'injecter plus de six millions de dollars, ce qui permettra de créer 110 emplois.

L'usine de Magna International à Windsor est spécialisée dans la mécatronique , une combinaison de composants mécaniques et électroniques pour les véhicules, tels que les lève-vitres électriques, les serrures et les couvercles de bouchons de gaz.

L'investissement annoncé mercredi permettra d'ajouter à sa gamme de produits des couvertures de caisse de camion en aluminium à commande électronique.

De nouveaux emplois partout en Ontario

Magna International ouvrira également une nouvelle usine de boîtiers de batterie de 490 000 pi2 à Brampton, en banlieue de Toronto, qui, selon l'entreprise, sera utilisée pour la fabrication liée au Ford F-150 Lightning. L'exploitation devrait commencer cette année et créera environ 560 nouveaux emplois à Brampton.

L'entreprise investira également dans la croissance de ses sites de Guelph, Belleville, Newmarket et Penetanguishene. L'entreprise dit croire qu'elle apportera 1000 nouveaux emplois dans la province.

Nous créons les conditions propices à la réussite des entreprises et continuons à travailler jour et nuit pour attirer de nouveaux investissements qui renforcent l'économie , a déclaré de son côté Vic Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce.

Le gouvernement de l'Ontario a accordé une subvention de 23,6 millions de dollars à l'entreprise pour mener à bien ses améliorations.

Avec des informations de CBC