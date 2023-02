Les épiceries zéro déchet appellent à la solidarité

Ça passe ou ça casse , confie en toute franchise la membre fondatrice du Haricot magique, Myriam Lachance.

Chaque année, l’épicerie tient une assemblée générale avec ses membres. La prochaine, qui aura lieu le 20 février, révélera le bilan financier de l’année 2021-2022. Un bilan qui a de quoi inquiéter.

« On est vraiment borderline. Les travaux dans le quartier, la pandémie, la situation économique actuelle. C’est pas facile. On se paie des petits salaires. On fait beaucoup de sacrifices pour continuer », avoue Myriam Lachance.

Le Haricot magique est situé dans le quartier Saint-Roch, à Québec. Photo : Facebook / Épicerie Le Haricot Magique - Coop de Solidarité

À l’épicerie zéro déchet La Locale dans le quartier Saint-Sauveur, on a aussi connu de meilleures périodes. L’entreprise dit être dans une période de décroissance, comparativement au moment de leur ouverture, il y a deux ans.

Pendant la pandémie, l’achat local était valorisé. C'était beau de voir ça, mais là on est revenu à nos vieilles habitudes. Pourtant, les valeurs dont on faisait la promotion, l’environnement, l’économie circulaire sont encore valables , explique la propriétaire, Marie-Claude Lapierre.

Tout le monde doit contribuer

Selon Myriam Lachance, les gens doivent prendre part au mouvement. S’ils n’encouragent pas leurs commerces de proximité, ils fermeront et cela nuira au dynamisme des quartiers.

L’annonce de la fermeture de l’épicerie zéro déchet la Récolte dans le quartier Montcalm en mars prochain l’a grandement surprise et déçue. C’est difficile, même dans un quartier bien nanti. Est-ce que les gens ont abandonné ? , soulève-t-elle. Pourtant, c’est maintenant, plus que jamais, que la transition écologique doit se faire , ajoute la directrice.

« Je comprends qu’il y a l’inflation. Les gens veulent payer moins cher, mais ce n’est pas nécessairement plus cher dans les épiceries en vrac. Si les épiceries en vrac ferment, on va perdre quelque chose » — Une citation de Myriam Lachance, membre fondatrice du Haricot magique

Marie-Claude Lapierre est du même avis. Il est dans l’intérêt de tout le monde qu’il y ait une offre diversifiée dans le vrac. C’est un geste politique d’encourager le zéro déchet . Actuellement, les entrepreneurs dans ce domaine n’ont d’autre choix que de se réinventer et vérifier constamment leurs prix pour rester compétitif, selon elle.