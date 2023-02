Le manque de place en garderies francophones reste une préoccupation en Saskatchewan

En entrevue avec Radio-Canada, son directeur général, Apollinaire Fotso, affirme que la situation oblige certaines familles à se tourner vers des garderies anglophones.

M. Fotso indique qu’à la garderie Gard’Amis de Regina, 150 enfants sont sur une liste d'attente. Si vous projetez cela à l'échelle de la province, vous pouvez comprendre que le problème est grave et naturellement les parents sont obligés d'aller vers les garderies anglophones. Il ajoute que cela concerne aussi les enfants de moins de 5 ans.

Situation comparable en Alberta et en Saskatchewan ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Point du jour Situation comparable en Alberta et en Saskatchewan. Contenu audio de 7 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 7 minutes

En 2021, les données montraient déjà l'ampleur du problème, et les choses n'ont pas évolué depuis dans le bon sens, soutient-il.

Nous avions démontré en 2021 qu’il y avait 457 places disponibles dans les garderies, qu'elles soient en milieu scolaire ou en milieu privé, en famille, et qui'il y avait 108 enfants en liste d'attente. Selon lui, c'est la résultante du manque de personnel francophone.

Parfois, certains centres éducatifs ont du mal à recruter du personnel francophone. L' APF et avec l'appui du gouvernement provincial et même fédéral a lancé en 2021 un programme de formation du personnel des centres éducatifs , précise Apollinaire Fotso.

Le programme a permis selon lui de former une vingtaine de personnes. Le deuxième volet du programme concerne la promotion de l'entrepreneuriat.

Nous nous sommes rendu compte que le plus souvent c’est le personnel d'appui de la petite enfance qui crée des garderies privées, donc nous contribuons à la formation du personnel comme action initiale, en collaboration avec le Collège Mathieu, mais également en formation continue pour le personnel déjà en service et dans un deuxième temps, nous essayons bien de soutenir, de former les personnes désireuses de créer dans le secteur de la petite enfance , note M. Fotso.

L’objectif de ces programmes est la rétention du personnel, soutient-il. Apollinaire Fotso ajoute que le Conseil des écoles fransaskoises (CEF) et l’ APF ont créé la Fédération des centres éducatifs à la petite enfance francophone. L'organisme ambitionne de soutenir les centres existants et aussi négocier avec les gouvernements fédéral et provincial pour un appui.

Actuellement, la Saskatchewan dénombre 17 garderies francophones, dont 10 en milieu scolaire et 7 garderies privées ou dans des familles selon l’Association des parents fransaskois.

Avec les informations de Désiré Kafunda