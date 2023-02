De chef étoilé à mentor au restaurant La Traite

Charles-Édouard Volant St-Onge arrive en cuisine tout sourire. Il serre la main du chef et s'informe à savoir si ce dernier est satisfait de la crème d'agastache qu'il a préparée la veille.

Certainement et merci , répond le chef Marc, mais c'est surtout le chemin parcouru par le jeune de 32 ans qui comble le chef. C'est qu'à sa suggestion, Charles-Édouard a accepté de faire une cure pour contrôler ses dépendances à l'alcool et aux drogues.

Charles-Édouard Volant-St-Onge Photo : Radio-Canada / Guylaine Bussière

Une démarche pas évidente pour le jeune homme de 32 ans, mais la promesse d'être admis en cuisine lui a donné la force d'aller de l'avant. Charles-Édouard raconte comment il a ainsi repris sa vie en main.

Je ne consomme plus depuis six mois , raconte-t-il avec fierté. Le jeune homme de Pessamit ajoute que sans la confiance et la main tendue du chef, il n'aurait peut-être jamais réussi à mener cette démarche à terme.

« En rencontrant Marc, puis l'équipe, c'est le coup de pouce qu'il me fallait. Je savais pas j'étais qui, maintenant je sais que je suis cuisinier à l'hôtel La Traite. » — Une citation de Charles-Édouard Volant St-Onge

Au menu de La Traite, une entrée de loup marin Photo : Radio-Canada / Guylaine Bussière

Et ce n'est pas le seul que Marc De Passorio a pris sous son aile depuis un an. Le chef, qui a entre autres travaillé en France, en Russie et en Nouvelle-Zélande, a décidé d'accepter l'offre du restaurant La Traite, justement pour découvrir la culture culinaire autochtone et pour jouer le rôle de mentor auprès des membres des Premières Nations.

On leur donne la foi, l'envie, des techniques et de l'écoute, et après, c'est eux qui font leur chemin. Il y a des gens incroyables et extraordinaires qui vont réussir.

Les étudiants Mona Hervieux et Kenyon Pilot Grégoire, supervisés par le chef Marc De Passorio Photo : Radio-Canada / Guylaine Bussière

Mona Hervieux est aussi l'une des protégées du chef Marc. La jeune mère de famille, qui doit composer avec des enfants autistes, explique avoir repris confiance en elle au contact du chef et de l'équipe. Avec l'accompagnement qu'elle a ici, elle explique avoir réussi à surmonter ses problèmes de dépendance et son sentiment dépressif.

En venant ici, ç'a comme tout changé, je pourrais même dire que la cuisine m'a sauvé la vie. J'ai vraiment pas envie de retourner dans la consommation , dit-elle, les larmes aux yeux. Maintenant, elle n'envisage pas autre chose qu'une carrière en cuisine.

Une nouvelle ambition

À seulement 16 ans, Kenyon Pilote Grégoire s'est retrouvé comme plongeur à La Traite, après avoir quitté l'école. C'est une formation de quelques semaines au centre d'amitié autochtone de Québec qui l'a amené en visite au restaurant.

Au début, il raconte avoir souhaité travailler pour l'été seulement afin de retourner dans sa communauté Uashat par la suite. Mais le jeune homme a finalement eu la piqûre au point de demander au chef de rester pour travailler en cuisine. J'ai vraiment aimé ça ici, puis mon objectif pour l'avenir, c'est de devenir chef , dit-il, l'air satisfait.

Kenyon Pilot Grégoire Photo : Radio-Canada / Guylaine Bussière

Pour Julie Moreau, c'est un stage de trois semaines réalisé l'été dernier, dans la cuisine de Marc De Passorio, qui lui a donné le goût de quitter une formation en art et de tenter sa chance en cuisine. Je cherchais ma voix depuis des années , explique la jeune femme .

Son goût pour l'art lui sert maintenant dans la présentation de ses assiettes, raconte la jeune femme originaire de Pessamit. Je suis vraiment fière de travailler ici. C'est très enrichissant et ça me rapproche de ma culture.

Tendre la main

Pour se rapprocher de leur culture, le chef Marc De Passorio est d'ailleurs allé à la rencontre de leurs nations depuis son arrivée, il y a un an. Équipé d'une roulotte, il a fait une douzaine de sorties dans diverses communautés, l'été dernier. Son but : découvrir leurs traditions culinaires, mais surtout leur tendre la main.