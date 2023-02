Une septuagénaire rouée de coups en pleine rue à Shawinigan

Un homme de 31 ans a été arrêté pour voies de fait et bris de probation après avoir donné des coups à une femme de 70 ans en pleine rue à Shawinigan.

Le suspect et la victime ne se connaissaient pas, selon la Sûreté du Québec (SQ). l’incident est survenu sur le boulevard Saint-Sacrement, à l’intersection du boulevard Royal.

L’individu en question s’est dirigé sur une femme qui marchait et a commencé à lui donner des coups , indique la SQ par voie de communiqué.

La Sûreté du Québec mentionne qu’un policier qui passait par là en faisant de la patrouille a été témoin de la scène et s’est dirigé immédiatement sur l’homme pour le séparer de la dame et l’arrêter . L'individu semblait désorganisé et intoxiqué, selon l'agent.

La femme a été transportée à l’hôpital où on ne craint pas pour sa vie. Elle aurait surtout des blessures au visage.