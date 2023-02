Samuel Salter passe des Wanderers à l’Atlético dans une transaction historique

Pour la toute première fois de la jeune histoire de la Première ligue canadienne de soccer (CPL), un joueur passe d'une équipe à une autre via une indemnité de transfert. L'Atlético Ottawa a fait l'acquisition de l'attaquant de 22 ans Samuel Salter, en provenance des Wanderers d'Halifax, en échange d'un montant non divulgué.

C'est formidable de voir les clubs canadiens s'engager dans des transferts, car la valeur des joueurs qui ont prouvé leurs capacités dans cette ligue augmente. Nous sommes ravis d'accueillir Samuel au sein du club et avons hâte de le voir en action , a déclaré Fernando Lopez, le directeur général du club ottavien, par voie de communiqué.

La transaction a été conclue très rapidement, puisque le Québécois a seulement eu vent de l'intérêt de l'Atlético la semaine dernière.

Ça faisait chaud au cœur de savoir qu'ils étaient vraiment intéressés à m'avoir. J'ai parlé au coach et le projet me semblait vraiment convaincant, donc ça m'a poussé à venir. Le transfert, ce n'est pas quelque chose que je contrôle, je suis juste content de rejoindre l'équipe , a expliqué Samuel Salter, en entrevue à Radio-Canada.

Le talent de l'attaquant a été mis de l'avant en 2022, alors qu'il a conclu la saison au 4e rang des meilleurs buteurs de la CPL avec 11 réalisations en 27 parties. Il a d'ailleurs déjà signé un contrat de deux saisons assorti d'une année d'option pour 2025 avec sa nouvelle équipe.

L'équipe était très compétitive l'année passée, l'Atlético a gagné la ligue. La manière qu'ils jouaient, je pouvais me voir dans l'équipe et je viens de Laval, donc c'est sûr que d'être plus proche de la maison, ça a pesé dans la balance , confie Salter.

De grandes attentes à Ottawa

Le club ottavien espère que sa nouvelle acquisition sera en mesure de trouver le fond du filet régulièrement et de pallier le départ de Ballou Tabla. Le principal intéressé ne se met toutefois pas trop de poids sur les épaules.

C'est sûr que je vais devoir me battre pour ma place. J'arrive dans un club qui a déjà bien fait sans moi, mais je veux contribuer à aller chercher d'autres victoires , assure le joueur de 22 ans.

Nous sommes ravis que Samuel se joigne à notre équipe. C'est un attaquant polyvalent, doté d'une éthique de travail fantastique et d'un instinct de buteur. Il a encore beaucoup de potentiel à développer , a pour sa part souligné Carlos González, l'entraîneur-chef de l'Atlético.

L’entraîneur-chef de l’Atlético, Carlos Gonzalez. (Photo d'archives) Photo : Matt Zambonin / Freestyle Photography

Avant de se joindre aux Wanderers en 2021, l'attaquant est passé par l'académie du CF Montréal, par celle de plusieurs équipes en France et par les Matadors de la California State University, en 1ère division de la National Collegiate Athletic Association (NCAA), aux États-Unis.

Salter était également le meilleur buteur de la Première ligue de soccer du Québec (PLSQ) sous les couleurs de l'AS Blainville en 2020, avant que la saison ne soit interrompue par la pandémie de COVID-19.

Par ailleurs, les joueurs de l'Atlético Ottawa prendront bientôt l'avion vers l'Espagne. L'équipe organisera une partie de son camp d'entraînement dans les installations de son club-mère, l'Atlético Madrid.