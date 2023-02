Après le Super Bowl, Rihanna évoque la possibilité d’un nouvel album pour 2023

Je veux que ce soit cette année, a-t-elle mentionné en entrevue avec le magazine Vogue UK mercredi. Honnêtement, ce serait ridicule si ce n'était pas cette année. Mais je veux juste m'amuser. Je veux juste faire de la musique et des vidéos.

La vedette au flegme légendaire semble presque s’ennuyer des vidéoclips davantage que des chansons: J'ai besoin de la bonne musique de fond pour aller avec les vidéos. Je ne peux pas simplement aller tourner une vidéo de moi qui parle , a-t-elle souligné en riant.

Dans ce généreux entretien, Rihanna a raconté qu'elle n'avait jamais cessé d’enregistrer des chansons, malgré son retrait de la scène musicale depuis 2016.

Rihanna en spectacle à la mi-temps du Super Bowl dimanche. Photo : Getty Images / Ezra Shaw

Si certaines de ses plus récentes créations et collaborations, comme Lift Me Up (2022), de la bande-son de Black Panther : longue vie au Wakanda, ont été diffusées sous la forme de simples, la majorité d’entre elles sont demeurées sur les disques durs des studios d’enregistrement.

Après Anti, album qu’elle estime être le plus abouti de sa carrière, Rihanna dit ressentir une écrasante pression de performance. Elle souhaite maintenant s’en libérer.