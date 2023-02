Sépultures anonymes : dévoilement aujourd’hui de l’enquête à Port Alberni

La Première Nation Tseshaht dévoilera, mardi, les résultats de son enquête préliminaire entourant la découverte possible de sépultures non marquées près d’un ancien pensionnat pour Autochtones de Port Alberni, sur l’île de Vancouver.

Selon la Nation Tseshaht, des enfants provenant d’au moins 100 différentes communautés autochtones ont fréquenté le pensionnat entre 1900 et 1973. La plupart des enfants qui ont vécu dans ce pensionnat venaient de l’île de Vancouver et des communautés côtières et intérieures du Nord, selon le gouvernement fédéral.

Un système de géoradars a scruté les lieux au cours des 18 derniers mois, une technique employée dans la recherche de sépultures dans de nombreuses communautés au Canada, notamment à Kamloops.

Le conseiller en chef de la Nation Tseshaht, Wahmeesh (Ken Watts), estime que les résultats de cette enquête pourraient être difficiles, mais donneront aux survivants et à la Première Nation la connaissance et les outils nécessaires pour continuer ce travail important et sacré .

Entre 1870 et 1990 au pays, plus de 150 000 enfants autochtones ont été envoyés de force dans un des 139 pensionnats gérés par des organisations religieuses au Canada.