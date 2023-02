La Côte-Nord une région peu propice aux dons d’organes

Ce bilan pour la Côte-Nord peut s'expliquer par le fait que les blessés graves de la région, qui deviennent des donneurs potentiels, sont souvent transférés vers les grands centres, selon le directeur médical du don d’organes chez Transplant Québec, Matthew Weiss.

Les patients gravement blessés sont transférés à Québec ou à Chicoutimi. Il y a probablement des gens de la région qui étaient des donneurs, mais qui ont été identifiés après leur transfert , précise-t-il.

Le docteur Matthew Weiss est directeur médical pour le don d'organes chez Transplant Québec. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Nicole Germain

L’organisme Transplant Québec a pourtant enregistré un nombre record de références pour don d’organes en 2022 à travers la province, dont une hausse significative de plus de 130 % en contexte d’aide médicale à mourir (AMM).

Au Québec, l’ AMM est en pleine expansion pour plusieurs raisons qui ne concernent pas le don d'organes. Pour les patients qui sont en train de considérer l’ AMM , mais qui ont un cancer, le don d’organe n’est pas possible puisque vous pouvez donner le cancer à la personne qui recevrait l’organe. Mais les gens qui souffrent notamment d’un parkinson sévère ou d’une sclérose latérale amyotrophique (SLA) [et qui considèrent l’ AMM ] sont admissibles au don d’organe , ajoute le docteur Matthew Weis.

Don d’organes : aucun donneur sur la Côte-Nord en 2022 ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Bonjour la Côte Don d’organes : aucun donneur sur la Côte-Nord en 2022. Contenu audio de 7 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 7 minutes

Il invite ses collègues médecins qui administrent cette procédure d’aide à mourir à offrir la possibilité du don d’organe aux patients admissibles.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, de son côté, précise qu’en se fiant aux données globales des dernières années de Transplant Québec, il y a un certain nombre de références provenant de la région.

Le CISSS nord-côtier indique qu’il va continuer ses mesures pour stimuler le don d’organes locaux.

Le thème du don d’organes est intégré aux activités de divers comités du CISSS . De plus, une coordonnatrice de Transplant Québec, attitrée à la région, est en lien régulier avec le CISSS pour nous informer des mises à jour d’outils, dont les protocoles et les procédures et pour collaborer à la mise en place de certaines actions. Le CISSS s’assure également de promouvoir les campagnes provinciales de dons d’organes sur ses plateformes , déclare-t-il par écrit.

Sept Nord-Côtiers étaient en attente d’une transplantation d'organes en 2022. À l’échelle de la province, ce chiffre était de 913 individus.

483 personnes ont profité d'une transplantation en 2022 au Québec.

Une quarantaine de personnes meurent chaque année au Québec en attendant un organe.