Les signataires de la lettre demandent aussi aux élus d'accepter qu'un travail plus approfondi et plus inclusif permette d'envisager toutes les solutions possibles avant celle de la démolition pure et simple de la bâtisse.

Selon eux, la « maison brune » n'est pas irrécupérable.

Ils indiquent à cet effet que toute la structure d'une maison en bois peut être refaite, morceau par morceau, sans nécessiter une démolition totale.

« Force est de constater qu'une réflexion plus complète et plus aboutie, qui tient compte de la complexité du dossier et de tous les enjeux qu'il soulève, est maintenant nécessaire. » — Une citation de Extrait de la lettre envoyée au conseil municipal de Rimouski

Dans les considérants de la lettre, les signataires soulignent notamment le caractère patrimonial de la « maison brune » comme exceptionnel par la Société rimouskoise du patrimoine.

Ils citent également le fait que, selon eux, les ingénieurs experts de la Ville de Rimouski qui ont évalué l'état du bâtiment ont sans aucun doute fait un bon constat de l'état actuel de la maison, mais qu'ils ne sont pas forcément arrivés à la bonne conclusion en ne proposant pas d'autres avenues qui étaient pourtant envisageables.

Une cinquantaine de citoyens étaient présents à la séance de lundi soir pour contester l'autorisation accordée à la démolition de la maison brune. Photo : Radio-Canada / Marie-Christine Rioux

Les signataires rappellent que de nombreux citoyens ont exprimé leur opposition à la démolition de la maison brune et que la tenue d'une consultation publique de plus grande ampleur à ce sujet aurait pu être tenue. À ce propos, la Ville de Rimouski affirme qu'elle a reçu 161 courriels de la part de citoyens au sujet de la démolition de cette maison.

Ils soutiennent que les citoyens ont eu peu de temps pour exprimer leur avis sur cette question. Ils rappellent aussi que le conseil municipal a voté sur la résolution autorisant la démolition de la maison avant la tenue de la période de questions réservée au public lors de la séance du conseil municipal de lundi soir.

Le 304, avenue de la Cathédrale Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

Les signataires soulignent par ailleurs qu'à leur avis, le propriétaire [de la maison] a agi de manière délinquante en ne procédant pas depuis 2018, comme il lui avait été demandé par la Ville, aux réfections qui auraient dû être entreprises sur le bâtiment pour le préserver. Ils rappellent que le propriétaire n'a pas eu d'amendes à payer, malgré celles prévues au règlement municipal sur la salubrité et l'entretien des bâtiments.

Ces deux derniers motifs devraient à eux seuls être un frein à ce que le propriétaire obtienne un permis de la Ville , poursuivent-ils.

Ils indiquent enfin que, selon eux, la décision d'accorder ce permis de démolition ne répond pas à l'objectif de mettre en priorité l'intérêt général de la communauté rimouskoise , mais plutôt au seul intérêt du propriétaire des lieux.

Signataires de la lettre Linda Lavoie, retraitée du ministère de la Culture et des Communications du Québec et ex-coprésidente du Comité du patrimoine naturel et culturel du Bic

Valérie Jean, professionnelle de recherche à l’ UQAR et ex-coprésidente du Comité du patrimoine naturel et culturel du Bic

et ex-coprésidente du Comité du patrimoine naturel et culturel du Bic Pierre-Luc Morin, menuisier spécialisé en restauration du patrimoine et président du Comité du patrimoine naturel et culturel du Bic

Jean-René Thuot, professeur d’histoire à l’ UQAR

Karine Hébert, professeure d’histoire à l’UQAR

Maxime Gohier, professeur d’histoire à l’UQAR

Catherine Broué, professeure de lettres à l'UQAR

Appelé à réagir à cette lettre, le maire de Rimouski Guy Caron a refusé notre demande d'entrevue.

La Ville confirme que les conseillers municipaux ont également reçu la lettre et en prendront connaissance. Nous n'avons pas de commentaires additionnels à formuler sur le sujet pour le moment que ce qui a été dit cette semaine lors de la séance du conseil , indique aussi la Ville.

Le conseil municipal motivait, lundi soir, sa décision d'autoriser la démolition de la maison brune par la vétusté du bâtiment et par le fait qu'il sera remplacé par une habitation bifamiliale.

Le maire de Rimouski, Guy Caron, affirmait lundi soir que la décision d'autoriser la démolition de la maison brune n'a pas été prise par les conseillers avec «gaieté au cœur.» (photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Radio-Canada a également tenté d'obtenir les commentaires du propriétaire de la maison, soit Les Immeubles Vianney Ouellet & Fils, mais n'avait pas obtenu de retour d'appel au moment de publier ces lignes.