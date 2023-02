L’heure est à la reconstruction au parc national de l'Île-du-Prince-Édouard

Les dégâts étaient difficilement visibles en ce matin de février, tant la neige et la glace recouvraient une bonne partie des plages du parc national.

Toutefois, les changements entre le mois d'octobre et le mois de février sont conséquents. Les débris causés par le passage de la tempête post-tropicale Fiona ne sont plus présents sur les plages, où les travaux de reconstruction ont déjà commencé.

« Une équipe d'intervention est venue pour nous aider à rendre le site plus sécuritaire. Maintenant, on se prépare pour la saison 2023. » — Une citation de Louis Charron, spécialiste en écologie, Parcs Canada

Tous les accès à la plage du parc national de l'Île-du-Prince-Édouard ont été détruits. Parcs Canada promet de tous les reconstruire d'ici l'été 2023. Photo : Parcs Canada

Un travail titanesque

La charge de travail est encore immense pour les responsables de Parcs Canada. Certaines portions du parc national sont encore fermées comme l'île Robinson, le camping de Stanhope ou encore le pont de Covehead.

D'ailleurs, si la quasi-intégralité du parc sera ouverte au public cet été, certains endroits, dont Orby Head et Flat Rock, resteront fermés pour des raisons de sécurité.

Pour le reste, l'organisme fédéral s'engage à terminer les travaux d'ici l'été 2023.

« On a perdu tous les accès à la plage durant Fiona, alors pour les prochains mois, il faudra par exemple bâtir des escaliers. Notre but est de donner un accès à la plage à tous les visiteurs. » — Une citation de Tara McNally-MacPhee, gestionnaire, expérience des visiteurs, Parcs Canada

Les travaux de réparation des accès à la plage s'effectueront au printemps. Ils seront terminés d'ici l'été 2023. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Le travail pour la reconstruction des dunes s'annonce lui aussi important. On a enregistré entre trois et dix mètres d'érosion le long de nos côtes , explique Louis Charron.

Pour reconstruire ces dunes, Parcs Canada va utiliser une nouvelle technique, jamais essayée à l'Île-du-Prince-Édouard. C'est une solution qui est basée sur la nature , décrit le spécialiste en écologie.

« On va venir installer des roches relativement grosses pour venir renforcer la côte. Ces roches seront ensevelies de sable qui sera récolté localement. L'idée est de recréer une dune. » — Une citation de Louis Charron, spécialiste en écologie, Parcs Canada

La dune que l'on va créer va être plus grande que l'ancienne, car nous avons besoin de créer une protection accrue , précise Louis Charron.

Louis Charron assure que la fôret se remettra du passage de Fiona. Elle va naturellement se régénérer selon lui. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Parcs Canada demande l'aide des visiteurs

En plus des rochers, d'autres techniques seront utilisées pour reconstruire et protéger les dunes actuelles et nouvelles. Les plantes feront ainsi toujours partie du processus comme l'explique Louis Charron.

La végétation permet de renforcer la dune. Il y a un système racinaire, relativement complexe et profond, qui permet d'encapsuler le sable et d'assurer qu'il survit. On va faire l'effort de planter des herbes sur les dunes. Celles-ci vont permettre de favoriser leur croissance , assure-t-il.

L'érosion a atteint les dix mètres par endroit par le passage de Fiona. Certaines dunes, comme celle-ci à Covehead, ont presque disparues. Photo : Parcs Canada

Pour protéger cet environnement fragile, Parcs Canada demande aux visiteurs de respecter les consignes.

« On demande aux visiteurs de marcher sur les trottoirs pour se rendre à la plage. Nous rebâtissons les dunes, alors c'est important de demander aux gens de nous aider. » — Une citation de Tara McNally-MacPhee, gestionnaire, expérience des visiteurs, Parcs Canada

Laissez les dunes tranquilles. Évitez de marcher dessus, ainsi que sur la végétation présente , ajoute Louis Charron.

Les terrains de camping seront ouverts

Les terrains de camping de Stanhope et de Cavendish seront ouverts pour cet été. Celui de Stanhope sera entièrement ouvert, même si les dégâts subis en raison de la tempête Fiona ont été impressionnants.

Le site du terrain de camping de Stanhope ressemble à un champ de ruines. Photo : Julien Lecacheur

Celui de Cavendish sera presque entièrement ouvert. Une dizaine de sites ne seront plus disponibles à cause du recul de la dune. Les nouveaux sites de l'autre côté de la route à l'entrée du parc sont toujours en construction. Parcs Canada n'a pas encore indiqué à quel moment ils seront accessibles.

L'organisme fédéral fera d'autres mises à jour sur l'évolution des travaux de reconstruction au printemps.